Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2024 року

Протягом минулої доби відбулося 198 бойових зіткнень

Протягом минулої доби противник завдав один ракетний удар (чотири ракети), 48 авіаційних ударів із застосуванням 54 КАБ, понад 540 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад три тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

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Загалом від початку минулої доби відбулося 198 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш інтенсивні бої відбуваються на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Козачої Лопані, Тихого та Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку

Ворог проводив атаки біля Новомлинська, Колісниківки, Кругляківки, Сенькового та Лозової. Українські захисники зупинили 11 ворожих атак, ще чотири тривають дотепер. Також противник завдав авіаудару по Богуславці.

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На Лиманському напрямку

Ворог 20 разів атакував позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Греківка, Новоєгорівка, Терни, Ямполівка, Торське та Серебрянка. Також місто Лиман опинилося сьогодні під ударами ворожих авіабомб.

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На Торецькому напрямку

Ворог здійснив дев’ять спроб просунутись вперед в районах Диліївки, Торецька та Щербинівки, отримав відсіч.

На Покровському напрямку

Ворог 41 раз атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Григорівки, Даченського, Пустинки та Чумацького. Наші захисники відбили 32 штурмові дії ворога, ще точаться дев’ять боєзіткнень. Втрати ворога на напрямку склали 336 військовослужбовців вбитими та пораненими.

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На Курахівському напрямку

Нараховується 57 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Берестки, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Романівка, Єлизаветівка та Ганівка. 50 боєзіткнень завершено, ще сім – досі продовжуються.

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На Времівському напрямку

Ворог 14 разів атакував наші підрозділи біля Трудового, Новосілки та Макарівки, два боєзіткнення тривають.

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На Придніпровському напрямку

Ворог здійснив чотири безрезультативні спроби витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Зазнали втрат та відступили.

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Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує нищити керованими авіаційними бомбами свої села та міста, українські воїни відбили 21 атаку ворога, боєзіткнення тривають.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Генштаб за минулу добу відзначив воїнів 124-ї окремої бригади територіальної оборони, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому серйозних втрат.

Нагадаємо, триває 1006-й день повномасштабної війни в Україні.