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Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2024 року

Ірина Бура
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2024 року
Ситуація на фронті 25 листопада
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби відбулося 198 бойових зіткнень

Протягом минулої доби противник завдав один ракетний удар (чотири ракети), 48 авіаційних ударів із застосуванням 54 КАБ, понад 540 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад три тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2024 року фото 1

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 198 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш інтенсивні бої відбуваються на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Козачої Лопані, Тихого та Вовчанська.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2024 року фото 2
мапа: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Ворог проводив атаки біля Новомлинська, Колісниківки, Кругляківки, Сенькового та Лозової. Українські захисники зупинили 11 ворожих атак, ще чотири тривають дотепер. Також противник завдав авіаудару по Богуславці.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2024 року фото 3
мапа: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Ворог 20 разів атакував позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Греківка, Новоєгорівка, Терни, Ямполівка, Торське та Серебрянка. Також місто Лиман опинилося сьогодні під ударами ворожих авіабомб.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2024 року фото 4
мапа: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив дев’ять спроб просунутись вперед в районах Диліївки, Торецька та Щербинівки, отримав відсіч.

На Покровському напрямку

Ворог 41 раз атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Григорівки, Даченського, Пустинки та Чумацького. Наші захисники відбили 32 штурмові дії ворога, ще точаться дев’ять боєзіткнень. Втрати ворога на напрямку склали 336 військовослужбовців вбитими та пораненими.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2024 року фото 5
мапа: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Нараховується 57 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Берестки, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Романівка, Єлизаветівка та Ганівка. 50 боєзіткнень завершено, ще сім – досі продовжуються. 

Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2024 року фото 6
мапа: deepstatemap

На Времівському напрямку

Ворог 14 разів атакував наші підрозділи біля Трудового, Новосілки та Макарівки, два боєзіткнення тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2024 року фото 7
мапа: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Ворог здійснив чотири безрезультативні спроби витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Зазнали втрат та відступили.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2024 року фото 8
мапа: deepstatemap

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує нищити керованими авіаційними бомбами свої села та міста, українські воїни відбили 21 атаку ворога, боєзіткнення тривають.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Генштаб за минулу добу відзначив воїнів 124-ї окремої бригади територіальної оборони, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому серйозних втрат.

Нагадаємо, триває 1006-й день повномасштабної війни в Україні.

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Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2024 року
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