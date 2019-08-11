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    Події в Україні

    На Вінниччині у ДТП постраждали троє дітей

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    Попередньо встановлено, що 38-річний водій автомобіля &laquo;ВАЗ 2170&raquo;, житель Немирівського району, виїжджаючи на головну дорогу, допустив бокове зіткнення з мікроавтобусом Mersedes - На Вінниччині у ДТП постраждали троє дітей
    Попередньо встановлено, що 38-річний водій автомобіля «ВАЗ 2170», житель Немирівського району, виїжджаючи на головну дорогу, допустив бокове зіткнення з мікроавтобусом Mersedes

    У водія «ВАЗу» в крові виявили 3,52 проміле алкоголю при допустимому значенні в 0,2, він не постраждав

    На Вінниччині у Немирівському районі у дорожньо-транспортній пригоді постраждало вісім людей, серед них троє дітей, віком 6, 7 та 13 років.

    Про це повідомила поліція Вінницької області у Facebook.

    Зазначається, що ввечері 10 серпня в Немирівському районі зіштовхнулися Mercedes Sprinter та «ВАЗ 2170».

    «Попередньо встановлено, що 38-річний водій автомобіля «ВАЗ 2170», житель Немирівського району, виїжджаючи на головну дорогу, допустив бокове зіткнення з мікроавтобусом Mersedes, яким керував 49-річний житель Закарпатської області, після чого мікроавтобус з’їхав у кювет», – заявили в поліції.

    За даними поліції, у  водія «ВАЗу» в крові виявили 3,52 проміле алкоголю при допустимому значенні в 0,2. Він не постраждав.

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    На Вінниччині у ДТП постраждали троє дітей
    На Вінниччині у ДТП постраждали троє дітей
    На Вінниччині у ДТП постраждали троє дітей

    Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

    За даними поліції, у перші сім місяців 2019 року загинули 1 688 людей, майже 17 тисяч отримали травми.

     

    ДТП водій аварія Вінниччина Facebook поліція
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