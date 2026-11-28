У ніч проти 28 листопада російські окупанти атакували Україну 162 ударними безпілотниками, з яких 74 були реактивними. Сили протиповітряної оборони знешкодили 141 ворожий дрон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Атака розпочалася о 18:00 27 листопада. Російські війська запускали безпілотники типу Shahed, зокрема реактивні, «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія». Запуски здійснювалися з російських Орла, Міллерового та Курська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 українська ППО збила або подавила 141 ворожий безпілотник, серед яких 54 реактивні дрони. Водночас зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу на 13 локаціях. Ще на семи локаціях впали уламки збитих безпілотників.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. Станом на момент оприлюднення зведення в повітряному просторі України залишалися кілька російських БпЛА.

Нагадаємо, у ніч проти 28 листопада російські війська атакували Дніпро, завдавши удару по об'єкту транспортної інфраструктури. Як повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа, внаслідок атаки постраждали двоє людей. Обом пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Крім цього, ворог атакував Харків реактивним безпілотником. Удар припав на територію садового товариства в Індустріальному районі міста. Внаслідок влучання загорілися житловий будинок і гараж. Загальна площа пожежі становила 300 кв. м. Рятувальники працювали під загрозою повторних атак. Обійшлося без постраждалих.