1 квітня в Україні встановлюється неристова заборона – Держрибагентство

За повідомленням Державного агенства меліорації та рибного господарства України, з 1 квітня 2023 року на переважній більшості рибогосподарських водних об’єктів України вступає в силу щорічна нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Тривалість нерестової заборони відрізняється залежно від регіонів та водойм.

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Нерест – один з найважливіших періодів розвитку рибних популяцій, від успішності якого залежить якість і майбутня кількість водних біоресурсів у водоймах.

«Потужний природний інстинкт розмноження у нерест приглушує у риб рефлекси самозбереження і робить їх легкою здобиччю для браконьєрів. Сьогодні наші рибні популяції й так відчутно страждають від наслідків збройної агресії рф. Тому закликаю усіх до відповідального ставлення до вимог нерестової заборони задля успішного відновлення рибних запасів у мирних водоймах», – наголошує т.в.о. Голови Держрибагентства Ігор Клименок.

«Задля забезпечення комфортних репродуктивних умов для водних мешканців на водоймах у цей час забороняється пересування всіх транспортних засобів чи моторних суден (за винятком установлених суднових ходів), за виключенням суден, які використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади», – повідомили в агенстві.

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Забороняється також здійснення промислового рибальства, підводного полювання та посилюється контроль за роботою водозабірних споруд.

Водночас у період нересту дозволяється вилов одній особі за добу 3 кг + 1 шт. (особина будь-якої маси у мінімально дозволених для добування розмірах видів водних біоресурсів) риби гачковими знаряддями добування (вилову) з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою з берега на ділянках, не заборонених для здійснення любительського рибальства на період весняно-літньої заборони, – зазначається у Держрибагенстві.

Звертаємо увагу, що з цього року, згідно нових Правил любительського і спортивного рибальства:

збільшено з 1 до 2 дозволену кількість гачків при вилові водних біоресурсів з берега за межами нерестовищ у період весняно-літньої нерестової заборони; Будь ласка, читайте текст після реклами

дозволено проведення офіційних спортивних заходів у періоди нерестових заборон з берега за межами нерестовищ.

Між іншим, у відомстві нагадали, що за порушення правил рибальства передбачається, як адміністративна так і кримінальна відповідальність. Тому не надто законослухняних рибалок застерігаємо від порушень, з огляду й на те, що у нерестовий період територіальними органами Держрибагентства вводиться режим посиленого рибоохоронного контролю на водоймах.

До слова, на Київщині судитимуть браконьєрів, що виловлювали рибу в промислових масштабах (фото).