Росіяни ненавидять США більше, ніж Україну та Євросоюз: результати опитування

17% опитаних добре ставлять до України

Більшість Росіян ненавидять Сполучені Штати Америки та Євросоюз. Про це свідчать результати опитування «Левада-центру».

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Натомість громадяни РФ позитивно ставляться до Китаю, Індії та Туреччини.

Зазначається, що у березні 2023 року ставлення російських громадян до США залишається переважно негативним. Частка позитивних оцінок становила у лютому 14% (у листопаді 2022 року – 18%) опитаних, негативних – 73% (як і у листопаді).

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Частка позитивних оцінок щодо України продовжує знижуватися: 17% опитаних ставляться добре (у листопаді – 20%), 69% – погано (у листопаді – 70%).

Ставлення до Європейського Союзу також залишається негативним. 18% (у листопаді – 21%) респондентів ставляться до ЄС добре, погано – 69% (у листопаді – 68%).

Опитування «Левада-центру» проведено 21-28 лютого 2023 року серед 1626 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв’ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

Раніше Київський міжнародний інститут соціології провів опитування щодо того, скільки українців підтримують удари по Росії.