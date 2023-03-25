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Міжпартійна боротьба у Польщі: український політик потрапив у скандал

Уляна Воліковська
glavcom.ua
Міжпартійна боротьба у Польщі: український політик потрапив у скандал
Український політик грубо втрутився у внутрішні справи Польщі
фото з відкритих джерел

Народний депутат Володимир Ар'єв запевняє, що ні в якому разі не можна критикувати вибір іншого народу, з яким у нас тісні стратегічні стосунки

Народний депутат Володимир Ар’єв прокоментував скандал, пов’язаний із міжпартійною боротьбою в Польщі. У епіцентрі подій опинився голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко, який необережним твітом спровокував проблему. Про це Ар’єв написав на своїй сторінці у Facebook.

Ар’єв уточнив, що у Польщі починається передвиборча кампанія. І між правлячою партією «Право і Справедливість» та опозиційною «Громадянська Платформа» регулярно виникають баталії.

«Олександр Мережко вирішив втрутитись в одну з таких суперечок і твітнув у відповідь колишньому міністру оборони Польщі, опозиційному депутату Томашу Семоняку, підтримав протилежну йому сторону і пошкодував, що у Польщі є досі такі політики, як Семоняк, що «намагаються зруйнувати відносини між Україною і Польщею», – додав народний депутат.

Міжпартійна боротьба у Польщі: український політик потрапив у скандал фото 1
Міжпартійна боротьба у Польщі: український політик потрапив у скандал фото 2

За словами Ар’єва, можна критикувати позицію політика, але ні в якому разі не вибір іншого народу, з яким у нас не просто дружні, а стратегічні стосунки, і тим більше не ставати на чийсь бік у чужій внутрішній боротьбі.

Політик підкреслив, що інтерес України – мати підтримку всіх політичних сил країни, яка є нашим найближчим другом з сусідніх держав.

«Ця історія, звісно, мине, але осад залишиться. Мені прикро, що український політик грубо втрутився у внутрішні справи Польщі. Сподіваюсь, серйозних наслідків не буде. Цензура в ЗМІ і суцільна комфортна медіа-атмосфера для слуг є передумовою для таких недипломатичних історій. Демократія тримає політиків в тонусі. Абсолютна влада розбещує абсолютно, а проблеми потім не тільки для влади. Для всіх», – резюмував Ар’єв.

Додамо, що Польща отримала від Європейського союзу 43 млн євро за постачання військової допомоги Україні. 

Раніше Польща пояснила, чому не підписалася під закупівлями боєприпасів для України.

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Теги: Польща вибори депутат політика скандал Україна

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