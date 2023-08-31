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12 год у відкритому морі: рятувальна операція воїна, який випав за борт (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
12 год у відкритому морі: рятувальна операція воїна, який випав за борт (відео)
фото: скрін із відео

Під час спецоперації ворожий літак Су-27 здійснив атаку на український човен

Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони «Артан» врятували побратима, який випав за борт під час спецоперації в Чорному морі. Український воїн провів у відкритому морі 12 годин і зумів вижити. Відповідне відео спецпідрозділ «Артан» передав «24 каналу».

Зазначається, що під час здійснення заходів із забезпечення оборони в акваторії Чорного моря бійцями розвідки ворожий літак Су-27 здійснив атаку на український човен.

Унаслідок маневрування човна боєць «Конан» опинився за бортом у відкритому морі. Під вогнем російської авіації український човен змушений був відступати, щоб повернутися з підкріпленням на пошуки побратима.

У цей час на пошуки побратима у відкритому морі вилетів БпЛА. Після кількох годин пошуку завдяки інформації про тепловий слід людини з БпЛА Bayraktar TB2 нашого бійця вдалося знайти. З цього моменту за ним практично безперервно спостерігав дрон.

Човни підрозділів «Атан» намагалися прорватися до побратима крізь щільний вогонь ворожих винищувачів, які один за одним злітали в район пошуково-рятувальної операції та намагалися їй перешкодити. Врешті-решт бійцям вдалося прорватися та успішно евакуювати «Конана». Він провів 12 годин у відкритому морі й залишився живим, знаючи, що за ним повернуться.

В «Артані» заявили, що всі поставлені завдання було виконано, а «Конан» став легендою серед усіх спецпризначенців.

Нагадаємо, триває 554-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. Минулої доби Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши ракети повітряного базування та іранські ударні дрони Shahed-136/131. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України було знищено 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: Чорне море війна ЗСУ розвідка окупанти

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