Контрнаступ ЗСУ на півдні: ліквідовано ще понад 200 окупантів

За добу знищено два ворожих склади боєприпасів

На Таврійському напрямку триває контрнаступ ЗСУ. Протягом доби артилерійські підрозділи Сил оборони виконали понад 1,2 тис. вогневих завдань. Про це повідомив командувач угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

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За останню добу втрати ворога склали 238 осіб (безповоротні - 58, поранені - 177, полон - 3).

Знищено 23 одиниці військової техніки противника:

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танк,

шість ББМ,

шість артилерійських систем та мінометів,

ПТРК,

СПГ,

два БпЛА,

шість одиниць автомобільної техніки.

Також було знищено два склади боєприпасів.

Нагадаємо, ЗСУ здійснили просування на кількох напрямках у Запорізькій та Донецькій областях, тоді як російські війська продовжують тиснути на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що під час контрнаступних операцій українські військові успішно відбивають російських окупантів, поетапно висуваючи їх із їхніх позицій та проявляючи здатність розчинити деякі облоги, які застосовують вороги.