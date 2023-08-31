Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Після атаки на Псков перед РФ постало нове завдання – розвідка Британії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Після атаки на Псков перед РФ постало нове завдання – розвідка Британії
Наслідки атаки на російський Псков
фото з соцмереж

Російська ППО зазнає труднощів з виявленням і знищенням ворожих БПЛА

У ніч 30 серпня по Росії було завдано до п'яти окремих ударів дронами-камікадзе, що стало найбільшою атакою на Росію з початку війни. Це свідчить про те, що російська ППО зазнає труднощів, йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що вибухи були зафіксовані в Москві, Брянську та Рязані, а також на авіабазі в Пскові неподалік кордону з Естонією. Внаслідок атаки на Псков, ймовірно, було пошкоджено кілька російських військово-транспортних літаків. Загалом у серпні 2023 року по Росії було завдано 25 окремих атак дронів-камікадзе.

Аналітики наголошують, що багато цих БПЛА досягли своїх цілей, що, ймовірно, означає, що російська ППО зазнає труднощів з їх виявленням і знищенням. При цьому Росія, ймовірно, переосмислює свою позицію протиповітряної оборони в районі між Україною та Москвою, щоб краще протистояти цим атакам.

Попередні удари по російських військових авіабазах призвели до розосередження російських літаків територією Росії. Проте нещодавні удари по Сільцях і Пскову продемонстрували, що БПЛА мають значну дальність дії, що ускладнює подальше розосередження.

«Цілком ймовірно, що Росії доведеться розглянути можливість встановлення додаткових систем ППО на аеродроми, які, на її думку, наражаються на ризик атак БПЛА», – зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести». Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено чотири військові літаки Іл-76

Поблизу аеропорту дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.

За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників.

Теги: росія системи ППО безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти також використовують бурові платформи для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки
Британська розвідка: ЗСУ ведуть бої з росіянами за «вишки Бойка» у Чорному морі
27 серпня, 14:03
Генерал-майора російської розвідки Андрій Авер’янов підозрюється в імовірній смерті Пригожина
ЗМІ розкрили, кого британська й українська розвідки підозрюють у вбивстві Пригожина
26 серпня, 01:43
Путін на нараді з військовими у Ростові
Британська розвідка пояснила, з якою метою Путін відвідав військовий штаб в Ростові
24 серпня, 09:22

Події в Україні

У Маріуполі партизани підпалили базу окупантів (фото, відео)
У Маріуполі партизани підпалили базу окупантів (фото, відео)
Близький друг митрополита Павла втік до Росії (фото)
Близький друг митрополита Павла втік до Росії (фото)
Окупанти відправляють школярів із Криму на курси військової підготовки
Окупанти відправляють школярів із Криму на курси військової підготовки
Після атаки на Псков перед РФ постало нове завдання – розвідка Британії
Після атаки на Псков перед РФ постало нове завдання – розвідка Британії
Вибухи у Брянську та Феодосії, Столтенберг оцінив контрнаступ ЗСУ: головне за ніч
Вибухи у Брянську та Феодосії, Столтенберг оцінив контрнаступ ЗСУ: головне за ніч
Контрнаступ ЗСУ на півдні: ліквідовано ще понад 200 окупантів
Контрнаступ ЗСУ на півдні: ліквідовано ще понад 200 окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Окупанти потрапили у свою ж пастку: ситуація на півдні
39K
Актор українського походження позбавив заробітків «сотні росіян»: як йому вдалося
23K
Суд на Полтавщині назвав мобілізацію рабством, а указ президента – авторським твором
19K
«Нахімічили» з порохом. Фірма з орбіти Пашинського зірвала контракт Міноборони
16K
Одяг для ЗСУ, що закупило Міноборони, не відповідає технічним умовам: висновок експертизи
15K
Німецький депутат, який малював свастики на машинах українців, подав у відставку

Новини

Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Сьогодні, 04:55
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Понад 30 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші райони фронту
Вчора, 07:29
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Вчора, 06:10
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Вчора, 05:41

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту