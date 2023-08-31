Після атаки на Псков перед РФ постало нове завдання – розвідка Британії

Російська ППО зазнає труднощів з виявленням і знищенням ворожих БПЛА

У ніч 30 серпня по Росії було завдано до п'яти окремих ударів дронами-камікадзе, що стало найбільшою атакою на Росію з початку війни. Це свідчить про те, що російська ППО зазнає труднощів, йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

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Зазначається, що вибухи були зафіксовані в Москві, Брянську та Рязані, а також на авіабазі в Пскові неподалік кордону з Естонією. Внаслідок атаки на Псков, ймовірно, було пошкоджено кілька російських військово-транспортних літаків. Загалом у серпні 2023 року по Росії було завдано 25 окремих атак дронів-камікадзе.

Аналітики наголошують, що багато цих БПЛА досягли своїх цілей, що, ймовірно, означає, що російська ППО зазнає труднощів з їх виявленням і знищенням. При цьому Росія, ймовірно, переосмислює свою позицію протиповітряної оборони в районі між Україною та Москвою, щоб краще протистояти цим атакам.

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Попередні удари по російських військових авіабазах призвели до розосередження російських літаків територією Росії. Проте нещодавні удари по Сільцях і Пскову продемонстрували, що БПЛА мають значну дальність дії, що ускладнює подальше розосередження.

«Цілком ймовірно, що Росії доведеться розглянути можливість встановлення додаткових систем ППО на аеродроми, які, на її думку, наражаються на ризик атак БПЛА», – зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести». Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено чотири військові літаки Іл-76.

Поблизу аеропорту дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.

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За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників.