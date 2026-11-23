Майже 500 тис. смертей російських військових, пов'язаних із війною проти України, зафіксовано в базі Росстату. За підрахунками журналістів, у середньому Росія втрачає одного військовослужбовця кожні п'ять хвилин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розслідування видання «Важливі історії».

Журналісти проаналізували витік бази Росстату, що містить записи російських органів реєстрації актів цивільного стану. Дані охоплюють період від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року до 28 вересня 2026 року.

За цей час минуло 1678 днів. Якщо розподілити встановлену кількість смертей на весь період, виходить, що в середньому один російський військовий гинув приблизно кожні п'ять хвилин.

Водночас це статистичний розрахунок за весь досліджуваний період, а не підтверджена частота загибелі російських військових безпосередньо зараз.

Як зростали втрати російської армії

За результатами дослідження, у 2022 році Росія втрачала в середньому близько 60 військових на добу. У 2023 році цей показник зріс приблизно до 150, а у 2024-му перевищив 400 загиблих щодня.

Найбільшу кількість смертей зафіксували у 2025 році. Тоді російські органи реєстрації документували в середньому 584 загиблих військових на день.

З урахуванням випадків, які ще не встигли зареєструвати, журналісти оцінюють середньодобову кількість загиблих у 2025 році приблизно у 660 осіб.

Дослідники звертають увагу, що реєстрація смертей відбувається із затримкою. Тому дані за останні місяці можуть бути неповними, а остаточна кількість загиблих – вищою.

Які регіони Росії зазнали найбільших втрат

За даними журналістів, війна торкнулася кожного регіону та району Росії. Водночас втрати військовослужбовців відносно чисельності населення суттєво відрізняються.

Найвищі показники смертності зафіксовано в регіонах Далекого Сходу та Сибіру.

Зокрема, у Єврейській автономній області на кожні 100 тис. жителів припадає майже тисяча загиблих. У Забайкальському краї цей показник становить близько 800, на Чукотці – 760, а в Туві – 650.

Натомість у Москві зафіксовано один із найнижчих показників – 63 загиблих на 100 тис. населення.

За оцінкою «Важливих історій», від початку повномасштабного вторгнення приблизно кожна сімнадцята смерть у Росії була пов'язана з війною проти України.

Серед загиблих – тисячі іноземців і молодих військових

Журналісти також встановили, що на боці Росії у війні проти України загинули щонайменше 6 тис. іноземних громадян. До цієї категорії потрапили й власники українських паспортів, серед яких можуть бути жителі тимчасово окупованих територій.

Водночас приблизно у 75 тис. записів про загиблих військових не зазначено громадянство. Тому реальна кількість іноземців серед загиблих може бути більшою.

Дослідження також засвідчило зростання віку загиблих російських військовослужбовців. Якщо у 2022 році медіанний вік становив 33 роки, то у 2026-му він зріс до 40 років.

Окремо журналісти встановили, що за неповні п'ять років війни загинули понад 7 тис. російських військовослужбовців віком 18–19 років. Приблизно половина цих смертей припала на 2025 рік.

Шістнадцять військових загинули протягом першого місяця після досягнення повноліття.

Самогубства, алкоголь і наркотики серед військових РФ

Окрім бойових втрат, журналісти дослідили смерті російських військовослужбовців, пов'язані із самогубствами, алкоголем і наркотиками.

Загалом у базі виявили близько 2,5 тис. таких випадків. Понад 1,5 тис. військових, за даними дослідників, померли внаслідок самогубства.

У 2024 році кількість смертей, пов'язаних із наркотиками, зросла утричі порівняно з попереднім роком, а через алкоголь – удвічі.

Медіанний вік військових, які померли внаслідок причин, пов'язаних з алкоголем, становив 42 роки. Серед загиблих унаслідок самогубств і наркотиків цей показник дорівнював 35 рокам.

Зокрема, серед загиблих із цих причин журналісти встановили 177 військових віком до 20 років.

Автори розслідування наголошують, що отримані результати ґрунтуються на витоку державної бази даних. Її опрацювали журналісти кількох незалежних видань, зокрема «Важливих історій», «Медіазони», «Медузи», BBC та Der Spiegel. Водночас повноту й достовірність усіх записів неможливо незалежно підтвердити.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про перші результати аналізу витоку бази Росстату. За підрахунками угруповання «Кіберпартизани», кількість загиблих становила щонайменше 393,9 тис. осіб, тоді як Silent Crow оцінила втрати у 450,1 тис. Різницю пояснювали використанням різних методик і категорій смертей. У матеріалі також зазначалося, що частина записів могла стосуватися цивільних або позабойових смертей.

Також «Главком» писав про поіменний підрахунок загиблих російських військових, який проводять BBC та «Медіазона». Станом на 30 жовтня 2026 року журналісти встановили імена понад 285 тис. загиблих. Дослідники використовують некрологи, повідомлення родичів, публікації місцевих органів влади та інші відкриті джерела.

Крім того, британське видання The Economist оцінило кількість загиблих російських військових у 374–770 тис. осіб. Загальні втрати армії РФ, включно з пораненими, за оцінкою видання, можуть становити від 1,4 млн до 2,1 млн осіб.