Володимир Зеленський підписав два укази щодо застосування та продовження санкцій

Президент України Володимир Зеленський 23 листопада підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування та продовження санкцій. Обмеження стосуються представників окупаційних органів влади, російських посадовців, пропагандистів та компаній, які сприяють діяльності загарбників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Відповідні рішення Рада національної безпеки і оборони ухвалила 20 листопада 2026 року за пропозицією Служби безпеки України. Глава держави ввів їх у дію указом №1134/2026 та указом №1135/2026.

Хто потрапив під санкції

До санкційного пакета щодо осіб та організацій, які діють в інтересах Росії на тимчасово окупованих територіях України, увійшли 27 фізичних та 11 юридичних осіб.

Зокрема, обмеження застосували проти:

так званих депутатів окупаційних міських рад Керчі та Алушти;

губернатора Тульської області РФ Дмитра Міляєва;

помічника міністра у справах надзвичайних ситуацій Росії Юрія Мезінова;

керівників громадських організацій та посадовців, які сприяють російській окупації;

окупаційних управлінь Ростехнагляду;

загальноросійської спортивної громадської організації «Федерація практичної стрільби Росії».

За інформацією Офісу президента, Міляєв та Мезінов причетні до забезпечення російських військових технікою, безпілотниками та засобами зв'язку.

Під обмеження також потрапили створені окупантами управління Ростехнагляду на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Херсонщині та в Криму. Зокрема, ці структури сприяють російській окупації Запорізької атомної електростанції.

Україна продовжила санкції проти медіакомпаній

Другий санкційний пакет передбачає продовження чинних та запровадження нових обмежень щодо суб'єктів, які працюють на окупованих територіях. Серед них – особи та підприємства, причетні до викрадення української сільськогосподарської продукції.

Крім того, Україна продовжила санкції проти трьох компаній, які, за інформацією Офісу президента, входять до медіахолдингу «Новини» та пов'язані з поширенням російської пропаганди:

ТОВ «Медіахолдинг Новини»;

ТОВ «Тайм Медіа»;

ТОВ «Телепростір».

Україна закликатиме партнерів синхронізувати санкції

Кабінет міністрів, Служба безпеки України, Національний банк та Комісія державних нагород та геральдики мають забезпечити реалізацію обмежувальних заходів і контролювати їхню ефективність.

Міністерство закордонних справ України має поінформувати Європейський Союз, США та інші держави про запроваджені обмеження і порушити питання щодо застосування ними аналогічних санкцій.

Контроль за виконанням рішень покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Обидва укази набирають чинності з дня опублікування.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти семи суден російського тіньового флоту та шістьох громадян РФ. Серед підсанкційних осіб – російські посадовці, причетні до примусової паспортизації населення окупованих територій України.

Також 26 вересня Україна запровадила санкції проти 44 осіб, причетних до організації та проведення російських псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях. Обмеження передбачали, зокрема, блокування активів, припинення торговельних операцій та заборону передання технологій.