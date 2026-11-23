Міністерство культури України оновило критерії визначення критично важливих підприємств у сфері культури та медіа

Міністерство культури України затвердило оновлені критерії, за якими підприємства, установи та організації у сфері культури й медіа можуть отримати статус критично важливих для національної економіки. Відповідний наказ №1648 підписала 23 листопада 2026 року міністерка культури Тетяна Бережна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на наказ Міністерства культури.

Згідно з документом, підприємство або організація має відповідати щонайменше одному із затверджених галузевих критеріїв. Водночас отримання статусу критично важливого відбувається за встановленою урядом процедурою, а не автоматично після виконання однієї умови.

Окремі вимоги визначено для державних закладів культури, кінематографічних підприємств, видавництв, телерадіокомпаній та інших організацій інформаційної сфери.

Які заклади культури зможуть отримати критичний статус

Для державних установ культури серед критеріїв передбачено наявність національного статусу, збереження державної частини Музейного фонду України, участь у реалізації політики Мінкульту, надання державної грантової підтримки та забезпечення діяльності державних художніх колективів.

Окремі умови встановлено для кінематографічної галузі. Зокрема, на статус можуть претендувати організації, які за попередній календарний рік провели щонайменше 500 кінопоказів у десяти або більше областях України. При цьому не менш ніж 20% показів мають бути некомерційними та призначатися, зокрема, для військовослужбовців, ветеранів і внутрішньо переміщених осіб.

Серед інших критеріїв для кінематографічних підприємств – виробництво національних фільмів за державні кошти, розроблення запатентованих технологій для кінематографії, а також створення адаптованих українських субтитрів і аудіоописів щонайменше для 30 повнометражних фільмів.

На відповідний статус також можуть претендувати підприємства, які працюють у кінематографії не менш як три роки та мають визначені результати виробництва, розповсюдження або демонстрування українських фільмів.

Визначення критично важливих підприємств у сфері кінематографії здійснюватиме Державне агентство України з питань кіно. Для цього агентство має створити спеціальну комісію.

Які вимоги встановили для видавництв

Для видавничої галузі передбачено окремий критерій. Підприємства повинні протягом останніх 12 місяців реалізувати щонайменше два проєкти зі створення, популяризації та продажу книжкових видань як українського креативного продукту.

Водночас книжки мають бути представлені щонайменше у восьми областях України або двох інших державах.

Також критерії охоплюють підприємства, які виготовляють шкільні підручники. Зокрема, йдеться про виробництво щонайменше 100 тис. примірників підручників або двох тисяч видань шрифтом Брайля за попередній календарний рік.

Критерії для телеканалів та медіакомпаній

В інформаційній сфері статус критично важливого можуть отримати підприємства з національним статусом, організації іномовлення та суспільних аудіовізуальних медіасервісів.

Окремі критерії передбачено для виробників патріотичного та суспільно важливого аудіовізуального контенту, а також підприємств, залучених до створення й трансляції телемарафону «Єдині новини #UAразом».

Зокрема, йдеться про виробництво щонайменше десяти годин контенту на місяць для телемарафону загальною вартістю від 1 млн грн.

Також критеріям можуть відповідати компанії, які щомісяця надають технічні, творчі, редакційні або інші послуги, пов'язані з виробництвом чи трансляцією марафону, на суму від 1 млн грн.

Серед інших вимог – надання аудіовізуальних сервісів із щонайменше 100 українськими телеканалами та середньомісячним чистим доходом від 500 тис. грн.

Окремо передбачено критерії для виробників офіційних друкованих видань органів влади, друкованих медіа, які беруть участь в інформаційних кампаніях на визначених територіях, а також учасників державних програм створення українського культурного продукту.

Що зміниться для підприємств, які вже мають бронювання

Новий наказ скасовує попередні нормативні документи Мінкульту, якими затверджували та змінювали галузеві критерії протягом 2025–2026 років.

Документ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Наказ також передбачає подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції.

Оновлення критеріїв відбувається на тлі перегляду урядом правил визначення критично важливих підприємств. Відповідно до постанови Кабміну від 23 жовтня 2026 року, державні органи мають перевірити відповідність підприємств новим вимогам.

Якщо компанія втратить відповідність критерію, на підставі якого раніше отримала критичний статус, рішення про його надання можуть скасувати. Водночас новий наказ сам собою не означає автоматичного анулювання всіх чинних бронювань працівників культури та медіа.

Нагадаємо, раніше «Главком» аналізував нові правила бронювання військовозобов'язаних та створення Координаційного центру. Уряд змінив процедуру погодження критеріїв критичності та посилив контроль за підприємствами, які претендують на право бронювати працівників.

Також «Главком» повідомляв, що частина підприємств може втратити статус критично важливих після перегляду галузевих критеріїв. Водночас раніше ухвалені рішення не скасовуються автоматично лише через запровадження нової процедури.

Крім того, «Главком» писав про продовження урядом окремих рішень щодо критичності підприємств і бронювання працівників до 20 грудня 2026 року. Це рішення стосується визначених постановою категорій роботодавців та військовозобов'язаних.