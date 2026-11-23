У Димері на Київщині завершили аварійно-рятувальні роботи після російського удару, внаслідок якого загинули 11 людей, серед них 11-річна дівчинка, а вдень Росія знову атакувала Київ – уламки та влучання зафіксували у кількох районах столиці, шестеро людей постраждали. «Главком» зібрав головні події дня 23 листопада.

У Димері завершили аварійно-рятувальні роботи

У селищі Димер Київської області завершили аварійно-рятувальні роботи після російського удару. За даними МВС, унаслідок атаки загинули 11 людей, серед них 11-річна дівчинка. Особу двох загиблих ще встановлюють експерти.

Рятувальна операція тривала понад добу. Підрозділи ДСНС практично безперервно розбирали зруйновані конструкції та регулярно оголошували хвилини тиші, щоб почути людей під завалами.

Напередодні зі зруйнованого будинку вдалося врятувати семирічного хлопчика. Вночі рятувальники також дістали 79-річну жінку, яка провела під завалами майже добу. П'ятеро постраждалих залишаються у лікарнях під наглядом медиків.

Росія вдень атакувала Київ: шестеро постраждалих

фото: Reuters

Російські війська вдень 23 листопада атакували Київ безпілотниками. Наслідки ударів зафіксували одразу у кількох районах столиці. За даними Київської прокуратури, постраждали шестеро людей.

Епіцентрами влучань стали Подільський і Печерський райони. Також наслідки російської атаки зафіксували у Святошинському та Голосіївському районах.

Раніше повідомлялося про пошкодження у Шевченківському районі. Там внаслідок падіння уламків загорілися два автомобілі та виникла пожежа на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Пошкоджено балкони на другому-четвертому поверхах.

Єврокомісія представила 22-й пакет санкцій проти Росії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила 22-й пакет санкцій проти Росії.

Нові обмеження спрямовані на фінансовий сектор РФ, криптовалютні платформи, тіньовий флот та схеми обходу чинних санкцій.

Єврокомісія пропонує відключити близько 60 російських банків від системи SWIFT, а також додати до санкційного переліку понад 70 суден, пов'язаних із транспортуванням російських енергоносіїв. Окремі заходи передбачені й для енергетичного сектору Росії.

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