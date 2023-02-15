15 лютого святкуємо Стрітення: все про цей день

Сьогодні у церквах освячують воду та свічки

Стрітення Господнє – велике християнське свято, яке символізує зустріч Бога з людством. Воно є одним із дванадцяти найбільших після Великодня свят.

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Історія свята

Святкування Стрітення щороку відбувається 15 лютого. Саме цього дня, на 40-й день після народження Ісуса, Діва Марія і Йосиф прийшли з немовлям в Єрусалимський храм, щоб принести Богу подячну жертву за первістка. Для обряду посвяти їх зустрів Старий Симеон, який прожив майже 300 років, оскільки ангел пообіцяв йому, що старець житиме, поки не зустріне Спасителя людства. Саме у немовляті Ісусі Симеон відразу визнав Месію.

Стрітення Господнє зображення з відкритих джерел

Назва свята перекладається як «зустріч», оскільки в цей день зустрічаються Старий і Новий заповіти.

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Народні вірування

У народі цей день пов'язують із зустріччю зими й весни. Вважалося, що пори року сперечаються, хто ще залишиться в цих краях господарем. Визначали переможця за погодою під вечір: якщо стало холодніше, то володарюватиме зима, а якщо потеплішало, то весна взяла гору і її прихід буде раннім.

Традиції

На Стрітення існує традиція пекти до свята «жайворонків» із тіста – спеціальні булочки у формі пташок. У народі вірили, що це допоможе закликати весну та тепло.

Сьогодні у церквах освячують воду та свічки. Предки були переконані, що ці свічки можуть уберегти будинок під час негод та пожеж, а також вилікувати тіло й душу. Саме стрітенська свічка вважається головним засобом для очищення будинку та приборкання сварок.

Що варто зробити й які є заборони

Нині потрібно пробачити всі образи та повернути борги. Як і на всі релігійні свята, не можна займатися важкою фізичною працею, прати та прибирати. Не слід і лихословити, бажати людям зла й сваритися.