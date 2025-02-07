Трагедія на Одещині: чоловік убив жінку та спробував приховати злочин, видавши його за ДТП

Чоловік зізнався в убивстві співмешканки після фальшивого звинувачення у ДТП

На Одещині чоловіка підозрюють у побитті жінки до смерті. За даними слідства, він намагався переконати правоохоронців, що її збив автомобіль, і навіть викликав на місце «швидку». Про це 7 лютого повідомили у поліції Одещини.

Подія сталася днями у Великодолинській територіальній громаді. До поліції звернувся 42-річний чоловік, який повідомив, що його співмешканку збив автомобіль, а водій втік з місця ДТП. Тіло 49-річної жінки направили на судово-медичну експертизу для зʼясування причини смерті. Експерти попередньо встановили, що вона померла від тілесних ушкоджень внутрішніх органів, які не характерні для аварій.

Правоохоронці встановили, що того дня, коли співмешканці пʼяними повертались додому, між ними сталась сварка на ґрунті ревнощів:

«Чоловік вдарив жінку рукою, а коли вона впала, нещадно забив її ногами. Врешті, він пояснив правоохоронцям, що не зізнався у всьому одразу, бо боявся відповідальності, адже вже має судимість за крадіжку, а у суді знаходиться обвинувальний акт щодо нього за незаконне придбання та зберігання без мети збуту наркотичних засобів».

3 фото На весь екран





Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, за що загрожує до 10 років увʼязнення. Наразі слідчі просять обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.