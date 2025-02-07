Участь Путіна в переговорах щодо закінчення війни: польський міністр зробив заяву

Очільник польського МЗС вважає, що Путін може прибрати свої війська з України за п'ять хвилин

У переговорах щодо врегулюваня війни в Україні участь російського диктатора Володимира Путіна грає не головну роль. Таку думку висловив польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський у Брюсселі під час зустрічі з журналістами.

«Я хочу не того, щоб він брав участь у переговорах, – я хочу, щоб він прибрався з України. Він може зробити це за п'ять хвилин. Якщо він цього не зробить, то постане перед міжнародним судом. Він не має жодної справи на території іншої країни-члена ООН», – заявив міністр.

Сікорський додав, що його бентежить «природа путінського контролю над Росією».

«Путін може надати перевагу поганій війні перед добрим миром. Оскільки лише за продовження війни він почуватиметься значущим. Такою є природа всіх диктаторських режимів, що розв'язують війни», – каже він.

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану заявляв, що за столом переговорів щодо закінчення війни в Україні мають бути Сполучені Штати Америки, Європа, Україна та Росія.

Він наголосив, що Україна готова до завершення гарячої стадії війни та прагне миру, як ніхто у світі. Він зазначив, що навіть розмова з Путіним вже є поступкою та компромісом.

А аналітики Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи виступ російського диктатора Володимира Путіна вважають, що Росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах найближчим часом, адже війна в Україні є частиною ширшого конфлікту між Росією і Заходом.