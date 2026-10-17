215 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 жовтня 2026

Лінія фронту станом на 17 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару та 65 авіаційних ударів, скинув 228 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5173 дрони-камікадзе та здійснив 2088 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

17 жовтня на фронті відбулося 215 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, тут тут ліквідовано 82 окупанти, 21 – поранено, знищено 22 одиниці автомобільної техніки, один спеціальний засіб та 32 укриття. Пошкоджено вісім одиниць автомобільної техніки, пункт управління БпЛА, 113 укриттів та склад боєприпасів противника. Знищено або подавлено 209 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби окупанти провели одну штурмову дію, завдали одного авіаудару, застосувавши шість КАБ, здійснили 48 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один із яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ізбицьке, Приліпка та Рибалчине.

На Куп’янському напрямку

Ворог десять разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Новоосинового та Радьківки.

На Лиманському напрямку

Сім спроб загарбників просунутися відбивали в бік Новосергіївки, Шандриголового, Ставків та Лиману.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили дві спроби загарбників йти вперед у районі населених пунктів Пискунівка та Юрківка.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 15 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та в бік Новоселівки, Миколайпілля, Райського, Грузького, Вільного та Кучерового Яру.

На Покровському напрямку

Двадцять вісім атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Добропілля, Дорожнє, Ганнівка, Чернігівка, Водянське, Красноподілля, Мирне, Сергіївка, Молодецьке, Миколаївка, Муравка та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Ворог один раз штурмував у бік Тернового.

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили 18 ворожих атак у районах населених пунктів Різдвянка, Долинка, Гірке, Чарівне та Єгорівка.

На Оріхівському напрямку

Окупанти намагалися покращити своє становище, сім разів атакуючи в бік Червоної Криниці, Новоданилівки, Зарічного, Павлівки та Приморського.

Нині триває 1697-й день повномасштабної війни.