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Третя штурмова про ситуацію в Авдіївці: співвідношення сил один до семи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Третя штурмова про ситуацію в Авдіївці: співвідношення сил один до семи
Зараз в районі Авдіївки українські сили перебувають у складному форматі оборони
фото: Telegram/3-тя окрема штурмова бригада

Пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади: «Деякі підрозділи працюють у нас на 360 градусів»

Ситуація у районі Авдіївки, куди була передислокована Третя окрема штурмова бригада ЗСУ для посилення оборони, важка. Співвідношення українських та російських сил нарахі становить один до семи. Про це повідомив пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі «Радіо Свобода».

«Треба розуміти, що тут проти нас дві армії. Співвідношення приблизно один до семи. Це дуже серйозний виклик. Якщо порівнювати з Бахмутом, де ми теж були в обороні під час ПВК «Вагнер», то там була суміш між «зеками» та «спецурою», то тут лінійні бригади механізовані РФ та спеціалісти з ГРУ (Головне управління Генерального штабу Збройних сил РФ – «Главком»). Тобто, це, напевно, найсерйозніший кулак Росії в Україні», – розповів Бородін.

За словами військового, зараз в районі Авдіївки українські сили перебувають у складному форматі оборони.

«Деякі підрозділи працюють у нас на 360 градусів. Тобто дійсно ситуація важка, і один з елементів – це те, що ворог може на деяких ділянках уражати майже повністю на 360 градусів. Це не говорить, що ми повністю в оточенні на цих ділянках, але це означає, що уражати він може», – зазначив пресофіцер.

Нагадаємо, довкола Авдіївки на Донецькому напрямку точаться запеклі бої. Бійці Третьої штурмової бригади показали кадри з міста, яке перебуває під постійним обстрілом.  Захисники зазначають, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

Раніше повідомлялося, що Третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована на Авдіївку. Водночас ситуація в місті на момент заведення бригади надзвичайно критична, повідомили в бригаді.

До слова, триває 722-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 51 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 30 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: Авдіївка Донеччина ЗСУ війна окупанти

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