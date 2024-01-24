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Окупанти зменшили кількість штурмів на більшості напрямках – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти зменшили кількість штурмів на більшості напрямках – Генштаб
ЗСУ продовжують стримувати російських загарбників на усіх ділянках фронту
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень

Триває 700-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Також ворог завдав двох ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Земляний Яр, Зибине, Красне Перше Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Улиця, Чуйківка, Марчихина Буда, Іскрисківщина, Володимирівка, Басівка, Попівка Сумської області; Стогнії, Уди, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Нашими захисниками відбито п'ять атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Табаївка, Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили три атаки біля Діброви Донецької області та ще три – в районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито п'ять атак поблизу Васюківки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де ворог, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Предтечине Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед яких Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито три атаки неподалік Авдіївки та ще п'ять – поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки, Сєверного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Орлівка, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, дев'ять разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Максимільянівки, Георгіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем загарбників опинилися Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку

Нашими захисниками відбито дві атаки ворога південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Старомайорського та Рівнополя Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Нашими захисниками відбито одну атаку ворога біля Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка, Щербаки, Степногірськ Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Качкарівка, Республіканець, Червоний Маяк, Зміївка, Новоберислав Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Берислав, Садове Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив сім безуспішних штурмів позицій наших військ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному району зосередження особового складу противника.

Нагадаємо, Збройні сили України активно ведуть бої з окупантами на різних ділянках фронту. Російські загарбники продовжували посилені наступальні дії на південний схід від Куп’янська. На тлі позиційних боїв, окупанти просунулися поблизу Кремінної, Авдіївки та Донецька.

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Теги: Генштаб війна ЗСУ окупанти

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