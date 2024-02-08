Німецькі художники зробили провокативне графіті із Зеленським: новий фейк від росіян

Мережею ширилася інформація про знаходження в Берліні графіті із Зеленським та Залужним

Ворожі TG-канали поширюють скриншот начебто з інстаграм-сторінки видання Deutsche Welle із зображенням Володимира Зеленського та Валерія Залужного. Як зазначено на скриншоті – таке провокативне графіті створила група берлінських художників Sonice Development. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД).

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Після верифікації інформації в Міністерстві закордонних справ України, Центр повідомляє, що ця новина є фейковою, оскільки вона відсутня на офіційних сторінках видання DW, зокрема на сайті. Окрім цього, Sonice Development створює свої малюнки в іншому стилі, а згадок про групу в новинах немає з 2014 року.

Фахівці центру протидії дезінформації вкотре наголошують довіряти лише жерелам верифікованої інформації. Адже поширюючи такі фейки на чутливі теми, росіяни намагаються маніпулювати українським суспільством.

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Нагадаємо, раніше пропагандисти вигадали новий фейк про Залужного.

Російські Telegram-канали поширювали відеозвернення з повідомленням про те, що «генерал Залужний, після новин про свою відставку, закликав Сили оборони влаштувати демарш на Київ і захопити владу». Насправді ж, відеофейк згенерований пропагандою за допомогою штучного інтелекту, а за основу взято звернення Залужного з нагоди Дня ЗСУ 6 грудня 2023 року.

«Фейкороби також заповнили відеоряд типовим набором кремлівських наративів, таких як: «повний провал на фронті», «тотальна корупція в Україні», «терористичні акти Зеленського», «солдатів відправляють на забій», – додали фактчекери.

Також неправдивою інформацією було те, що Зеленський нібито віддав частину України Путіну.

Насправді поширювані повідомлення – фейк російської ІПСО, яка має на меті вплинути на морально-психологічний стан громадян України та дискредитувати керівництво держави.