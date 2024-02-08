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Німецькі художники зробили провокативне графіті із Зеленським: новий фейк від росіян

Катерина Іванова
glavcom.ua
Німецькі художники зробили провокативне графіті із Зеленським: новий фейк від росіян
фото: Центр протидії дезінформації

Мережею ширилася інформація про знаходження в Берліні графіті із Зеленським та Залужним

Ворожі TG-канали поширюють скриншот начебто з інстаграм-сторінки видання Deutsche Welle із зображенням Володимира Зеленського та Валерія Залужного. Як зазначено на скриншоті – таке провокативне графіті створила група берлінських художників Sonice Development. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Після верифікації інформації в Міністерстві закордонних справ України, Центр повідомляє, що ця новина є фейковою, оскільки вона відсутня на офіційних сторінках видання DW, зокрема на сайті. Окрім цього, Sonice Development створює свої малюнки в іншому стилі, а згадок про групу в новинах немає з 2014 року.

Фахівці центру протидії дезінформації вкотре наголошують довіряти лише жерелам верифікованої інформації. Адже поширюючи такі фейки на чутливі теми, росіяни намагаються маніпулювати українським суспільством.

Нагадаємо, раніше пропагандисти вигадали новий фейк про Залужного.

Російські Telegram-канали поширювали відеозвернення з повідомленням про те, що «генерал Залужний, після новин про свою відставку, закликав Сили оборони влаштувати демарш на Київ і захопити владу». Насправді ж, відеофейк згенерований пропагандою за допомогою штучного інтелекту, а за основу взято звернення Залужного з нагоди Дня ЗСУ 6 грудня 2023 року. 

«Фейкороби також заповнили відеоряд типовим набором кремлівських наративів, таких як: «повний провал на фронті», «тотальна корупція в Україні», «терористичні акти Зеленського», «солдатів відправляють на забій», – додали фактчекери.

Також неправдивою інформацією було те, що Зеленський нібито віддав частину України Путіну.

Насправді поширювані повідомлення – фейк російської ІПСО, яка має на меті вплинути на морально-психологічний стан громадян України та дискредитувати керівництво держави.

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Теги: пропаганда Європа Telegram корупція дезінформація фейк росіяни

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