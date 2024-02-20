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Що буде після захоплення Авдіївки: Британська розвідка розкрила плани РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Що буде після захоплення Авдіївки: Британська розвідка розкрила плани РФ
Українські війська вийшли з Авдіївки 16 лютого
фото з відкритих джерел

Українські війська відійшли на оборонні позиції на захід від Авдіївки

Після захоплення Авдіївки на Донеччині російські загарбники спробують продовжити наступ на захід. Проте їм навряд чи вистачить боєздатності. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, минулого тижня російські війська взяли під свій контроль Авдіївку, а також коксохімічний завод, розташований на північ від міста, які з жовтня 2023 року були об'єктом запеклих боїв і перебувають на лінії фронту з 2014 року.

За даними британської розвідки, українські війська відійшли на оборонні позиції на захід від Авдіївки.

«Цілком ймовірно, що російським військам не вистачає боєздатності, щоб негайно використати захоплення Авдіївки, і їм буде потрібно період відпочинку та передислокації. Найближчими тижнями Росія, ймовірно, прагнутиме поступово розширити свій територіальний контроль за межі Авдіївки», – зазначили у міноборони Британії.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистояли силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

Також повідомялося, що при виході з Авдіївки були поодинокі випадки потрапляння бійців 3-ї окремої штурмової бригади в полон. За даними аналітиків DeepState, російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. 

До слова, за чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції РФ втратила понад 47 тис. окупантів і сотні танків. 

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Теги: Авдіївка британська розвідка

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