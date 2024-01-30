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Буданов дав прогноз щодо наступу росіян цієї весни

Христина Петренко
glavcom.ua
Буданов дав прогноз щодо наступу росіян цієї весни
Начальник ГУР також розповів, що українська промисловість нарощує оберти
фото з відкритих джерел

Керівник української розвідки сподівається, що цього року Кримський міст буде «палати» та може завершити своє існування

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що до початку весни наступальний потенціал ворога вичерпається повністю. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, Росія не змогла досягти цілей свого наступу, який розпочала в листопаді 2023 року та який триває вже 2,5 місяці.

«Результати самі бачите. Сказати, що для них вони якісь великі, точно, це буде неправда. На жаль для нас, що все ж таки, певне просування в полях у них є і біля Авдіївки те, що сталося. Але це не те, на що вони розраховували. Вони хотіли, якомога швидше вийти на бар’єрний рубіж по річці Чорний Жеребець – це по Харківській області і вийти на адмінкордони Донецької і Луганської області. Як ви самі розумієте, навіть близько до цього нічого немає. Але їх наступ ще продовжується, десь на початку весни він вичерпається вже повністю», – сказав Буданов.

Начальник ГУР також розповів, що українська промисловість нарощує оберти та наголосив, що Міністерство стратегічної галузі промисловості значно наростило виробництво озброєння.

Окрім того, головний розвідник країни сподівається, що цього року Кримський міст буде «палати» та може завершити своє існування.

Раніше повідомлялось, що Буданов пояснив, як Північна Корея може змінити хід війни в Україні. За його словами, Російська Федерація відчуває нестачу артилерійських боєприпасів на війні в Україні. Однак на це можуть вплинути відносини між РФ та КНДР. Буданов впевнений, що російський диктатор Володимир Путін під час свого візиту до Північної Кореї буде домовлятись про подальшу співпрацю щодо ракетних технологій.

Нагадаємо, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів, що майже всі останні удари по цілях у Росії були здійснені не з іноземних запасів, а зі зброї, виробленої на українських підприємствах. Проте в української армії немає часу випробовувати новітню зброю на полігоні, тож випробовують її безпосередньо на полі бою.

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Теги: Кримський міст контрнаступ наступ Кирило Буданов росія

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