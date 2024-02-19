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Наступ РФ розділився на п'ять основних напрямків – The New York Times

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Наступ РФ розділився на п'ять основних напрямків – The New York Times
Триває 726-та доба широкомасштабної війни РФ проти України
фото ілюстративне

Загарбники атакують Вугледар із півночі. Наразі вони наступають через село Новомихайлівка

Наступ росіян розділився на п'ять основних напрямків після «захоплення» Авдіївки на Донеччині. Про це повідомляє The New York Times. 

Російський наступ розділився на п'ять основних напрямків, що охоплюють міста і селища на більшій частині фронту на сході і півдні України. Йдеться про Авдіївський, Мар'їнський, Роботинський, Кремінський і Бахмутський напрямки.

Видання зазначає, що після двох років російських бомбардувань і боїв від Мар'їнки мало що залишилося. Але її взяття дозволило росіянам переключити свою увагу на південь та інший життєво важливий український оплот – Вугледар.

Зокрема, загарбники атакують Вугледар із півночі. Наразі вони наступають через село Новомихайлівка.

Наступ РФ розділився на п'ять основних напрямків – The New York Times фото 1

Неясно, скільки сил росіяни зібрали на цьому напрямку, але українські посадовці заявили, що Росія тримає близько 40 тис. осіб у прилеглому Маріуполі, щоб розгорнути їх для атак з півдня.

У ніч на суботу, 17 лютого, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про своє рішення почати вихід сил оборони з міста Авдіївка. Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки називав таке рішення правильним і професійним, оскільки воно дає змогу зберегти життя особового складу.

Розпочалася 726-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі БпЛА.


 
 

Теги: Олександр Сирський Вугледар росіяни наступ ворог Авдіївка окупанти росія

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