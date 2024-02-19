РФ масово нарощує кількість військ на Запорізькому напрямку – CNN

Аналітики не очікують негайного наступу Росії у Запорізькій області

На Запорізькому напрямку РФ зібрала 50-тисячну армію

Росія збирає багатотисячну армію в Запорізькій області, де українські війська розпочинали свій контрнаступ минулого літа. Про це пише CNN.

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За даними деяких аналітиків, РФ зібрала угруповання чисельністю 50 тис. осіб.

«Це відбувається в той момент, коли російські війська намагаються посилити свою перевагу на східному фронті після того, як підняли свій прапор у кількох частинах Авдіївки Донецької області», – йдеться у повідомленні.

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Аналітики, з якими спілкувалися журналісти, не очікують негайного наступу Росії на ці лінії, оскільки війська перегрупуються, але вважають, що окупанти можуть взяти деякі віддалені села.

Повідомляється, що на півдні вже почалося перше російське зондування українських ліній. Проте українська сторона запевняла, що втрат позицій на Запорізькому напрямку не було.

Водночас зазначається, що на тлі складних перспектив для українських військ на передовій росіяни втрачають надзвичайну кількість убитими та пораненими.

Триває 726-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Нагадаємо, нещодавно російські окупаційні війська почали наступальні операції та намагаються скористатися двома вікнами можливостей – майбутньою весняною відлигою та проблемами надання західної допомоги Україні. Проте це не дасть ворогу суттєвих оперативних переваг або виконати швидкий маневр на великих територіях.

До слова, наступ росіян розділився на п'ять основних напрямків після «захоплення» Авдіївки на Донеччині.