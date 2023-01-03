«Бавовна» в Макіївці: експерт пояснив, чому Росія поселила в будівлю ПТУ мобілізованих

Росія на фронті більше береже зеків, ніж мобілізованих

Новомобілізованих окупантів і військову техніку в Макіївці розмістили в будівлі ПТУ, щоб не тіснити «вагнерівців», яких поселили у безпечніших приміщеннях. Про це повідомив ексзаступник міністра інформаційної політики України та експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки Дмитро Золотухін, передає «ТСН».

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«В окремих російських телеграм-чатах вже почали з'являтися повідомлення про те, що рішення використовувати його як «накопичувач» для мобіків було ухвалено після того, як «вагнерівці» відбили собі кілька будівель для розміщення рекрутованих зеків», – заявив Золотухін.

Зазначається, що будівля ПТУ не відповідала жодним умовам безпеки.

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«Ось так – зеків на фронті бережуть більше, ніж «мобіків». Бо навіть зеки добровільно підписали контракт. Ті, хто не захотів – залишилися сидіти у в'язниці. А «мобиків» ніхто не питав – хочуть вони подихати чи ні», – підсумував Золотухін.

Крім того, повідомляється, що місцеві командири намагаються «вагнерівцям» не суперечити. А останні «почуваються королями» та «роздають підср**ники» кадровим російським офіцерам.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Місцеві мешканці, які живуть неподалік, бідкалися, що їм не відповідають їхні знайомі, які були там, а інші заявили, що звідти досі вивозили трупи і їх близько 500. Однак деякі місцеві пишуть, що ліквідованих окупантів близько 600.

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Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зауважив, що серед ліквідованих могли бути рідні мобілізованих. «У Маріуполі купа військових росіян притягнули дружин та родини на Новий рік. Настільки масово, що це було візуально помітно. Немає сумніву, що в Макіївці була та сама тенденція. Якщо дійсно ЗСУ раптом влучно перервали новорічну вечірку р*сні, то там до втрат особового складу щонайменше треба додавати втрати родин офіцерів та командирів», – написав Андрющенко у Telegram.

Також удари підтвердило так зване керівництво «ДНР».