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Дмитро Золотухін Медіаексперт, ексзаступник міністра інформаційної політики України (2017-2019 рр)

Росія береже зеків на фронті більше, ніж мобілізованих

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

Після жорсткого наїзду на Герасимова вагнерівці почувають себе королями

Макіївське ПТУ № 19, яке стоїть посеред пустиря – бездоганна ціль. Будинок, що окремо стоїть, в радіусі 300 метрів від якого немає будівель.

В окремих російських телеграм-чатах вже почали з'являтися повідомлення про те, що рішення використовувати його як притулок для мобіків було прийнято після того, як вагнерівці відбили собі кілька будівель для розміщення рекрутованих зеків. Після жорсткого наїзду на Герасимова вагнерівці почуваються там королями тому не зважають на думки кадрових офіцерів.

Місцеві командири намагаються вагнерівцям не суперечити, бо ніякої відповіді після наїзду на Герасимова не було. Ніхто начальника російського генштабу захищати не став. А якщо вже таке зробили з Герасимовим, то якогось комбрига Пригожин і його підлеглі можуть зліпити в гівно за два дні.

Тому, коли надійшло розпорядження розмістити мобіків із Самари, то підселяти їх у розташування вагнерівців не стали, а вибрали окрему будівлю, яка взагалі не відповідала жодним умовам безпеки.

Ось так – зеків на фронті бережуть більше, ніж мобіків. Бо навіть зеки добровільно підписали контракт. Ті, хто не схотів – залишилися сидіти у в'язниці. А мобілізованих ніхто не питав – чи хочуть вони подихати чи ні.

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Теги: окупанти росіяни ПВК Вагнера

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Дмитро Золотухін

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