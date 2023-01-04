У Томську спалахнув табір мобілізованих росіян
Згоріло три намети та особисті речі окупантів
У російському Томську спалахнув табір для мобілізованих. Одна з версій інциденту – саботаж, повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Як повідомляють російські ЗМІ, пожежа спалахнула у таборі окупантів біля міста Томська. При цьому офіційної версії події поки немає. За деякими даними, спалах міг статися в результаті саботажу.
Також повідомляється, що внаслідок інциденту згоріло три намети та особисті речі окупантів.
До слова, днями Бєлгородська область Росії знову опинилася під обстрілами. У селі Муром у Шебекінському міському окрузі внаслідок обстрілу постраждали приватні будинки й автомобіль.
Згодом ЗМІ повідомили про те, що у Бєлгороді пролунали вибухи – спрацювала ППО.
Нещодавно на Ростовській АЕС сталась пожежа блочного трансформатора енергоблоку №3, одна людина загинула через загоряння блокового трансформатора енергоблоку.
Днем раніше масштабна пожежа спалахнула біля вокзалу в Ростові (фото). Очевидці поділилися у соцмережах знімками великої пожежі, яка сталася в ніч проти п'ятниці в центрі міста. За інформацією видання, вогонь палає неподалік залізничного вокзалу та багатоповерхових будинків.
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