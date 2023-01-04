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У Томську спалахнув табір мобілізованих росіян

Людмила Яцюк
glavcom.ua
У Томську спалахнув табір мобілізованих росіян
Офіційної версії події поки немає
скріншот з відео

Згоріло три намети та особисті речі окупантів

У російському Томську спалахнув табір для мобілізованих. Одна з версій інциденту – саботаж, повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Як повідомляють російські ЗМІ, пожежа спалахнула у таборі окупантів біля міста Томська. При цьому офіційної версії події поки немає. За деякими даними, спалах міг статися в результаті саботажу.

Також повідомляється, що внаслідок інциденту згоріло три намети та особисті речі окупантів.

До слова, днями Бєлгородська область Росії знову опинилася під обстрілами. У селі Муром у Шебекінському міському окрузі внаслідок обстрілу постраждали приватні будинки й автомобіль.

Згодом ЗМІ повідомили про те, що у Бєлгороді пролунали вибухи – спрацювала ППО.

Нещодавно на Ростовській АЕС сталась пожежа блочного трансформатора енергоблоку №3, одна людина загинула через загоряння блокового трансформатора енергоблоку. 

Днем раніше масштабна пожежа спалахнула біля вокзалу в Ростові (фото). Очевидці поділилися у соцмережах знімками великої пожежі, яка сталася в ніч проти п'ятниці в центрі міста. За інформацією видання, вогонь палає неподалік залізничного вокзалу та багатоповерхових будинків.

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Теги: росія окупанти війна мобілізація

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