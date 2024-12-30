Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Молився за окупацію Ізюма: митрополит Московської церкви отримав підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Молився за окупацію Ізюма: митрополит Московської церкви отримав підозру
У вересні 2022 року Іванов втік до Росії
фото з відкритих джерел

Клірик один із перших публічно підтримав окупантів на початку повномасштабної війни

Правоохоронці повідомили заочно про підозру колишньому митрополиту Ізюмської та Куп’янської єпархії УПЦ МП Олегу Іванову (Єлисею) у виправдовуванні збройної агресії РФ. Про це повідомляє Служба безпеки.

За даними слідства, після захоплення частини території Харківщини на початку повномасштабної війни священнослужитель публічно підтримав окупантів та благословив їх на війну проти України.

«Фігурант нав’язував парафіянам особисті прокремлівські погляди на своїх проповідях та переконував їх підтримати рашистів. Крім цього, він організовував збори духовенства єпархії, де закликав інших парафіян просувати наративи Москви під час проведення церковних літургій», – йдеться в повідомленні.

Після контрнаступу ЗСУ на Харківщині у вересні 2022 року Іванов втік разом з російськими окупантами до Росії. Там він регулярно відвідує резиденцію московського патріарха Кирила та бере участь у його церемоніалах.

На підставі зібраних доказів правоохоронці заочно повідомили клірику про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Оскільки Іванов переховується на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Як повідомлялося, Служба безпеки України затримала настоятеля одного з храмів Харківської єпархії УПЦ МП, який підозрюється в роботі на ворога.

Нагадаємо, суд оголосив вирок у справі щодо настоятеля храму Вінницької єпархії УПЦ МП Калинівського благочиння. Йдеться про протоієрея Євгена Кошельника. Священнослужитель Московської церкви вихваляв російського диктатора Володимира Путіна й окупантів, очікував їх приходу в область, а також ширив прокремлівські наративи серед парафіян релігійної громади через Telegram.

До слова, очільник РПЦ патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) закликав росіян не боятися ядерної війни, адже «християнам не страшний кінець світу – вони чекають на господа Ісуса».

Читайте також:

Теги: підозра Московська церква в Україні СБУ окупація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Священник УПЦ МП Федір Голодняк під час літургії в храмі в Чехії (праворуч)
ЗМІ: Священник Московської церкви, якого шукають за переправляння ухилянтів, утік до Чехії
28 грудня, 19:57
Окупанти просунулися на Донеччині
Окупанти захопили Макарівку, Сухі Яли та Зеленівку – DeepState
24 грудня, 12:09
Новошахтинський НПЗ використовується для забезпечення потреб збройних сил РФ
Генштаб офіційно підтвердив удар по Новошахтинському НПЗ у Ростовській області
19 грудня, 10:27
Під час безпекових заходів в урядовому кварталі Києва можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян та огляд автомобілів
СБУ проводить безпекові заходи в урядовому кварталі Києва
18 грудня, 10:12
Російського генерала Кирилова ліквідувала СБУ: деталі
Російського генерала Кирилова ліквідувала СБУ: деталі
17 грудня, 10:13
«Більшість паліїв і навідників – зелені підлітки, які спокушаються на легкий заробіток»
«Спали ФСБшника». СБУ ламає російську схему вербування підлітків
15 грудня, 14:02
Вибуховий пристрій для підриву колії
Україна допомогла РФ одночасно втратити 40 цистерн пального на $4 млн: деталі спецоперації (відео)
15 грудня, 12:49
Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі
У Дніпрі правоохоронці викрили п'ятьох організаторів схем для ухилянтів
4 грудня, 15:17
Патріарх Кирило зробив нові заяви про Україну
Патріарх Кирило підставив Онуфрія: заявив, що в Києві у нього є опора
4 грудня, 13:10

Кримінал

Молився за окупацію Ізюма: митрополит Московської церкви отримав підозру
Молився за окупацію Ізюма: митрополит Московської церкви отримав підозру
Заробляв на ухилянтах: заступник командира 110-ї бригади отримав підозру
Заробляв на ухилянтах: заступник командира 110-ї бригади отримав підозру
«Покривав знущання з військових»: ДБР затримало командира 211-ї бригади
«Покривав знущання з військових»: ДБР затримало командира 211-ї бригади
Покривав знущання над солдатами. Затримано командира 211 бригади
Покривав знущання над солдатами. Затримано командира 211 бригади
Двоє чоловіків загинули в Тисі. Гіду, що кинув їх тонути, загрожує в’язниця
Двоє чоловіків загинули в Тисі. Гіду, що кинув їх тонути, загрожує в’язниця
Підозрюваний 700 разів відвідував форум зброярів – адвокатка сімʼї Фаріон про нові деталі у справі
Підозрюваний 700 разів відвідував форум зброярів – адвокатка сімʼї Фаріон про нові деталі у справі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 грудня: ситуація на фронті
113K
Військовий встановив рекорд, який не можуть побити вже чверть століття
64K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
61K
ЗСУ ліквідували ексгравця збірної Росії з футболу
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 грудня 2024
24K
Чоловіки, що тікали з України в кузові КАМАЗа, потрапили до війська і розповіли про службу

Новини

30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
Вчора, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua