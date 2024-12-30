Молився за окупацію Ізюма: митрополит Московської церкви отримав підозру

У вересні 2022 року Іванов втік до Росії

Клірик один із перших публічно підтримав окупантів на початку повномасштабної війни

Правоохоронці повідомили заочно про підозру колишньому митрополиту Ізюмської та Куп’янської єпархії УПЦ МП Олегу Іванову (Єлисею) у виправдовуванні збройної агресії РФ. Про це повідомляє Служба безпеки.

За даними слідства, після захоплення частини території Харківщини на початку повномасштабної війни священнослужитель публічно підтримав окупантів та благословив їх на війну проти України.

«Фігурант нав’язував парафіянам особисті прокремлівські погляди на своїх проповідях та переконував їх підтримати рашистів. Крім цього, він організовував збори духовенства єпархії, де закликав інших парафіян просувати наративи Москви під час проведення церковних літургій», – йдеться в повідомленні.

Після контрнаступу ЗСУ на Харківщині у вересні 2022 року Іванов втік разом з російськими окупантами до Росії. Там він регулярно відвідує резиденцію московського патріарха Кирила та бере участь у його церемоніалах.

На підставі зібраних доказів правоохоронці заочно повідомили клірику про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Оскільки Іванов переховується на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Як повідомлялося, Служба безпеки України затримала настоятеля одного з храмів Харківської єпархії УПЦ МП, який підозрюється в роботі на ворога.

Нагадаємо, суд оголосив вирок у справі щодо настоятеля храму Вінницької єпархії УПЦ МП Калинівського благочиння. Йдеться про протоієрея Євгена Кошельника. Священнослужитель Московської церкви вихваляв російського диктатора Володимира Путіна й окупантів, очікував їх приходу в область, а також ширив прокремлівські наративи серед парафіян релігійної громади через Telegram.

До слова, очільник РПЦ патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) закликав росіян не боятися ядерної війни, адже «християнам не страшний кінець світу – вони чекають на господа Ісуса».