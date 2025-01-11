На Волині прихильник Московської церкви побив священника ПЦУ

Волинська єпархія ПЦУ стверджує, що це не перший релігійний конфлікт у селі

Конфлікт стався в селі Ветли, на кордоні з Білоруссю

У Волинській області священника ПЦУ, який освячував класи в місцевому ліцеї, побив прихильник УПЦ Московського патріархату – батько одного з учнів. Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.

Конфлікт стався в селі Ветли, на кордоні з Білоруссю. Протоієрей ПЦУ Роман Гула окроплював житла своїх парафіян йорданською водою. Дирекція запросила його здійснити обряд і до місцевого ліцею.

«Основна частина ліцеїстів – це діти православних. Але оскільки навчаються й діти п’ятдесятників, ми запитали, чи ніхто не буде проти. Хто не хотів – просто на кілька хвилин вийшли в коридор», – розповідає священник ПЦУ.

За його словами, дітям було дуже цікаво, бо таке дійство у школі відбувалося вперше.

Коли священник вийшов із класу, на нього з кулаками накинувся батько одного з учнів, який виявився прихильником Московського патріархату. Чоловік ударив священника в обличчя та обматюкав.

«Усе було дуже швидко. Ніхто не очікував такої реакції. Чоловік поводився агресивно і жодними словами його не вдавалося вгамувати», – каже отець Роман.

Потому на вулиці зібралося близько тридцяти прихильників Московського патріархату та чолі з їхнім «батюшкою». За словами священника ПЦУ, люди почали обзивати і його, і вчителів, а також погрожувати.

Після цієї події священник звернувся до медиків, оскільки після ударів боліла голова. Також він написав заяву в поліцію.

«У нас складна ситуація в селі. Хоча більшість підтримує ПЦУ і майже три роки тому громада вирішила приєднатися до Православної Церкви України, невелика частина місцевих досі зомбована й підтримує Московську церкву. Ми досі не можемо зайти у наш храм», – розповідає священник ПЦУ.

Волинська єпархія ПЦУ стверджує, що це не перший релігійний конфлікт у цьому селі. Раніше на паркан оселі місцевої мешканки, у якому в той час перебував священник разом зі своєю дружиною та двома маленькими дітьми, у травні минулого року невідомі повісили гранату. На щастя, тоді ніхто не постраждав, на місці працювали сапери.

Нагадаємо, на початку 2025 року ООН розкритикувала Україну за нібито відсутність «достатнього обґрунтування» розпуску релігійних організацій, зокрема Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара з прав людини.

ООН зауважила, що заборона УПЦ МП «порушує міжнародні стандарти», адже, як йдеться у доповіді, «національна безпека не є достатньою підставою для обмеження релігійної свободи за міжнародними договорами».

Як відомо, влітку 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Під це визначення потрапляє Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП. Також відомо, як голосувалинардепи.