Підозрюваний у державній зраді Шуфрич повідомив про смерть близької людини

Шуфрич заявив, що не мав змоги побачити батька перед смертю

У четвер, 2 січня, у скандального народного депутата Нестора Шуфрича, який перебуває у СІЗО, помер батько. Про це нардеп написав у Facebook.

Шуфрич заявив, що не мав змоги побачити батька перед смертю.

«Сьогодні нашу родину спіткало страшне горе. Помер тато. Шуфрич Іван Юлійович», – написав він.

Шуфрич повідомив, що 1 січня, о 14:00 у нього була запланована відеоконференція з батьком. Але, за словами депутата, її не забезпечили.

«Нікому не пробачу», – йдеться у повідомленні.

У публікації Шуфрич також попросив вибачення за те, що не проводив з батьком достатньо часу.

«Пробач, що цього дня, в ці роки я не був поруч. Вибач за твої страждання через мене», – написав він.

Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.

До слова, народний депутат України IX скликання від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич, якого звинувачують у державній зраді і який нещодавно переніс операцію з видалення двох гриж, написав заяву в ДБР на слідчих через те, що, як він заявив, у СІЗО йому 8 місяців не давали дозвіл на медичні маніпуляції. Про це Шуфрич повідомив «Суспільному».