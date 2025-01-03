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Підозрюваний у державній зраді Шуфрич повідомив про смерть близької людини

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Підозрюваний у державній зраді Шуфрич повідомив про смерть близької людини
Шуфрич Іван Юлійович помер 1 січня
фото: Нестор Шуфрич, Facebook

Шуфрич заявив, що не мав змоги побачити батька перед смертю

У четвер, 2 січня, у скандального народного депутата Нестора Шуфрича, який перебуває у СІЗО, помер батько.  Про це нардеп написав у Facebook.

Шуфрич заявив, що не мав змоги побачити батька перед смертю.

«Сьогодні нашу родину спіткало страшне горе. Помер тато. Шуфрич Іван Юлійович», – написав він. 

Шуфрич повідомив, що 1 січня, о 14:00 у нього була запланована відеоконференція з батьком. Але, за словами депутата, її не забезпечили.

«Нікому не пробачу», – йдеться у повідомленні.

У публікації Шуфрич також попросив вибачення за те, що не проводив з батьком достатньо часу.

«Пробач, що цього дня, в ці роки я не був поруч. Вибач за твої страждання через мене», – написав він.

Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні. 

До слова, народний депутат України IX скликання від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич, якого звинувачують у державній зраді і який нещодавно переніс операцію з видалення двох гриж, написав заяву в ДБР на слідчих через те, що, як він заявив, у СІЗО йому 8 місяців не давали дозвіл на медичні маніпуляції. Про це Шуфрич повідомив «Суспільному».

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Теги: Facebook батько Нестор Шуфрич смерть

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