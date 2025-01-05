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У Чернівцях перша релігійна громада перейшла з Московської церкви до ПЦУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Чернівцях перша релігійна громада перейшла з Московської церкви до ПЦУ
Релігійна громада храму Покрови Пресвятої Богородиці виступила за перехід до ПЦУ
фото: Роман Грищук/Facebook

Рішення про вихід громади храму з-під юрисдикції УПЦ назрівало давно

У суботу, 4 січня, релігійна громада храму Покрови Пресвятої Богородиці у Чернівцях (мікрорайон «Садгора») перейшла від Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Про це повідомив священник ПЦУ Роман Грищук.

«Земля Буковинська впевнено звільняється з-під московського патріархату! Перша громада міста Чернівці вийшла з московської окупації! Релігійна громада храму Покрови Пресвятої Богородиці, район Садгора. 299 – за! Рішення прийнято одноголосно!» – ідеться в дописі.

Священник розповів, що рішення про вихід громади храму з-під юрисдикції УПЦ (Московського патріархату) назрівало давно.

«Громада була досить міцна і велика. «Батюшка» Михаіл поминав московського патріарха як свого гаспадіна навіть після вторгнення рашистів. Не молився за Україну, не хотів хоронити воїнів. Попри те, що понад 25 воїнів із Садгори, він не прийшов і не хотів хоронити жодного! Парафіяни, на чолі з фундаторами й будівничими храму, вирішили вже класти край цій ситуації й зібралися на збори», – сказав Роман Грищук.

Зі слів священника, на зборах про перехід релігійної громади від УПЦ МП до ПЦУ були присутні понад 300 людей. Прихильники московського патріархату за це рішення не голосували.

Збори громади відбулися на вулиці
Збори громади відбулися на вулиці
фото: Роман Грищук/Facebook

Зазначається, що жителям не дозволили проводити збори в будинку культури, тому голосування відбулось на вулиці. Роман Грищук зауважує, що така сама ситуація була і з голосуванням у селах Вовчинці та Василівці.

«І там, і там збори у будинку культури нам заборонили... Україна дається не легко. Але ми усвідомлюємо, що воїнам в окопах не легше гнати з України окупанта. Тому лише вперед!» – додав священник.

Нагадаємо, що ООН розкритикувала Україну за нібито відсутність «достатнього обґрунтування» розпуску релігійних організацій, зокрема Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара з прав людини.

Як повідомлялося, ООН не вперше дорікає Україні через Московську церкву. У 2023 році в ООН заявили, що українські правоохоронці нібито не вживають заходів для захисту вірян УПЦ МП.

До слова, 24 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

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Теги: роман священник Роман Грищук Чернівці Україна громада земля

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