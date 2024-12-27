Росіяни атакували Часів Яр, Сумщину і Запоріжжя: головне за ніч

Росіяни влучили FPV-дроном по багатоповерхівці в Часовому Яру, є жертва та руйнування: ОВА повідомила про наслідки обстрілів на Сумщині, росіяни завдали удару по Запоріжжю, ворог окупував Українку на Донеччині. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 27 грудня, щоб ви були в курсі подій:

Є жертва та руйнування: ОВА повідомила про наслідки обстрілів на Сумщині

Суми та інші населені пункти області вчора, 26 грудня, зазнали масованих ударів з боку російських окупантів. Внаслідок ворожих обстрілів сталися пожежі і руйнування в різних містах, відомо також про загиблого. Про це повідомляє Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

ОВА у зведенні о 2:00 27 грудня розповіла про ситуацію на прикордонні станом на вчорашній вечір, 21.00 26 грудня.

За даними адміністрації, протягом дня російські загарбники загалом здійснили 169 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

«Зафіксовано 311 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Березівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади», – йдеться в повідомленні ОВА.

Зазначається, що одна людина загинула у Краснопільській громаді, по якій ворог бив з мінометів (70 вибухів), атакував FPV-дронами (7 вибухів), скидав ВОГ з безпілотників (27 вибухів) та завдавав авіаударів КАБ (1 вибух).

«Внаслідок обстрілу відбулося руйнування та загоряння приватного будинку. Одна цивільна особа загинула», – додає ОВА.

По Сумській громаді ворог при ударах застосував також ракетне озброєння.

«Сумська громада: ворог здійснив атаку ударним БпЛА (1 вибух). Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. Також був ракетний удар», – йдеться у повідомленні влади.

Також були пошкоджені багатоквартирний будинок та приватний житловий будинок у Середино-Будській громаді, по якій окупанти гатили з мінометів (37 вибухів), атакували FPV-дронами (4 вибухи), скидали ВОГ з БПЛА (6 вибухів). Внаслідок обстрілів були пошкоджені багатоквартирний будинок та приватний житловий будинок.

Росіяни влучили FPV-дроном по багатоповерхівці в Часовому Яру: є загиблі й поранені

Російські війська атакували FPV-дроном багатоповерховий будинок у місті Часів Яр Донецької області, унаслідок чого двоє цивільних загинули, ще двоє дістали поранення.

Зазначається, що двоє чоловіків віком 60 і 64 роки отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Окрім того, у 27-річного та 55-річного громадян діагностовані поранення кінцівок. Одного з постраждалих госпіталізували.

Будинок, який потрапив під ворожий удар, зазнав пошкоджень.

За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Іде досудове розслідування.

Росіяни завдали удару по Запоріжжю

Пізно ввечері 26 грудня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Про це він повідомив керівник військової адміністрації області Іван Федоров у Telegram.

За словами керівника військової адміністрації області Івана Федорова, ворог атакує промислову інфраструктуру області.

«Росіяни завдали удару по місту. Ворог підступно б’є по промисловій інфраструктурі області», – зазначив він.

Як додав Федоров, станом на зараз інформації про постраждалих немає.

Він також додав, що масштаби руйнувань встановлюються.

Ворог окупував Українку на Донеччині – Deep State

Аналітики Deep State оновили мапу бойових дій. Згідно з нею, ворог окупував село Українка на Донеччині.

Крім того, окупанти просунулися в Даченському, Кураховому, Лисівці, біля Піщаного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Сонцівки.