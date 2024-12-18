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Скандал на Волині. Московська церква не пустила до храму відспівати воїна (фото)

Лілія Воробйова
glavcom.ua
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Скандал на Волині. Московська церква не пустила до храму відспівати воїна (фото)
У селі єдиний храм, який належить до УПЦ МП, закрили і домовину з воїном не пропустили. Тому панахида була під церковною брамою
фото: Волинь Post

Настоятель місцево храму  кількома днями раніше прийшов до батьків і вмовляв їх не відспівувати сина у ПЦУ

16 грудня у селі Смолярі Ковельського району, що у Волинській області, віддавали шану загиблому воїну Василю Солодусі. Він поліг в районі села Мала Вовча Харківської області. Батьки вирішили, що чин відспівування їхнього сина звершуватимуть священнослужителі Православної церкви України. У селі єдиний храм, який належить до УПЦ МП, закрили і на територію домовину з воїном не пропустили. Тому панахида відбулась просто під церковною брамою. Про це пише ВолиньPost.

Під час відспівування люди, які прощалися з Героєм, мокли під дощем.

Скандал на Волині. Московська церква не пустила до храму відспівати воїна (фото) фото 1

Як інформує Волинська єпархія Православної Церкви України, очолив відспівування протоієрей Іван Зеленко, старовижівський декан ПЦУ. «Провели в останню путь воїна-героя Василя Солодуху, жителя села Смолярі. Вічна Слава Герою і Царство Небесне! На жаль, чин похорону завдяки промосковському настоятелю, звершували під брамою місцевого храму», – написав отець Іван.

Скандал на Волині. Московська церква не пустила до храму відспівати воїна (фото) фото 2
скріншот

Що передувало скандалу, розповіла волинська журналістка Валентина Блінова, яка опублікувала допис у соцмережі.

«Найбільше горе для батьків – хоронити свою дитину. Саме такий тяжкий скорботний час переживають нині батьки загиблого Героя Василя Солодухи, мешканця із села Смоляри... Але цілком випадково від жителів цього села дізналася, що не з такими намірами приходили до них Старовижівський селищний голова Василь Камінський та священник місцевої сільської церкви, яка нібито не належить до московського патріархату. Вони умовляли стареньких батьків відмовитися від того, щоб загиблого Героя хоронили священники і капелани Православної церкви України. Мовляв, тоді батьки не зможуть зайти в церкву і поставити свічку за упокій сина», – написала Валентина Блінова.

Скандал на Волині. Московська церква не пустила до храму відспівати воїна (фото) фото 3

Зазначається, що настоятель місцевого храму та селищний голова Василь Камінський кількома днями раніше прийшли до батьків і нібито вмовляли їх не відспівувати сина у ПЦУ.

Селищний голова прокоментував допис щодо його участі у цій історії: «В соціальних мережах з’явився допис Валентини Блінової про те, що я якимось чином впливав на волю батьків загиблого Героя України Василя Солодухи! Хочу заявити офіційно! Наша позиція – це воля батьків! Батьки вирішили, що чин поховання їх сина-Героя буде звершуватися Православною Церквою України! Їх воля не обговорюється і ніким не може обговорюватись».

Водночас військовослужбовець 111 бригади роти розвідки Андрій Шустваль також висловив своє обурення.

«Батьки загиблого захотіли, щоб чин похорону провів священник ПЦУ. Місцевий отець спершу сказав перед паствою, що надасть церкву для відспівування, але наступного дня змінив рішення і прийшов до родини загиблого та чинив моральний тиск і погрожував їм. Я спілкувався з батьком загиблого, який розповів, що священник казав, що вони пошкодують про своє рішення. Батюшка Леонід, про що ми пошкодуємо? Коли пошкодуємо, коли прийде «рускій мір»? Ви очікуєте «рускій мір»?».

Скандал на Волині. Московська церква не пустила до храму відспівати воїна (фото) фото 4
фото: Ivan Zelenko/Facebook

Також повідомлялося, що ще один син цих батьків служить у війську. Він приїхав на похорон до брата.

Раніше на Буковині служителі УПЦ МП відмовилися відспівувати полеглого воїна ЗСУ. У селі Задубрівка прощалися із загиблим Героєм Іваном Назарієм. Але у церкву Московського патріархату не пустили домовину загиблого для відспівування та людей, які прийшли попрощатися.

Також у селі Чорна Тиса Ясінянської селищної громади Рахівського району Закарпатської області священник Свято-Успенського храму не дозволив занести тіло загиблого молодого хлопця Дмитра Спасюка до церкви перед похованням.

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Теги: військові Волинська область скандал чоловік єпархія поховання похорон священник

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