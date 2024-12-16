Московська церква звернулася до правоохоронців через зйомки кулінарного шоу в Лаврі

Акім Галімов (ліворуч) зняв епізод про різдвяні українські традиційні страви з кулінаром Євгеном Клопотенком у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври

За словами адвоката Московської церкви, фільмування кулінарного шоу в Лаврі є «неетичною поведінкою»

Представники Московської церкви в Україні надіслали повідомлення про вчинення кримінального правопорушення через зйомки кулінарного шоу в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Про це повідомив адвокат УПЦ МП Микита Чекман.

Як зазначається, заяву було подано за ч. 3 ст. 161 КК України – умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, вчинені організованою групою осіб. За цю статтю загрожує від 5 до 8 років за ґратами.

Чекман наголосив, що храм є чинним місцем для богослужінь та інших релігійних обрядів, а тому фільмування кулінарного шоу там є «неетичною поведінкою».

«Знімаючи та публічно демонструючи кулінарне шоу в молитовному храмі, Євген Клопотенко порушує та нехтує установленими в суспільстві церковними канонами, релігійними традиціями та правилами, проявляє неповагу до релігійної спільноти та її цінностей, чим викликає образу вірян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями», – йдеться в повідомленні.

Епізод проєкту «Реальна історія», який наробив галасу в соцмережах

Нагадаємо, що кулінар Євген Клопотенко та автор проєкту «Реальна історія» Акім Галімов зняли епізод про різдвяні українські традиційні страви у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Українська православна церква московського патріархату обурилися через такий вибір місця для запису програми.

Згодом користувачі соцмереж також розкритикували Євгена Клопотенка, зауваживши, що Києво-Печерська лавра – не місце для знімання подібних проєктів.

До слова, автор проєкту «Реальна історія» Акім Галімов, який зняв епізод про різдвяні українські традиційні страви з кулінаром Євгеном Клопотенком у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври, прокоментував шквал критики у соцмережах. Галімов заявив, що це чергова атака проти України.