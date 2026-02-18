Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ахметов за чотири роки спрямував на підтримку оборонців Маріуполя 2,2 млрд грн

Волонтерська ініціатива
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Ахметов за чотири роки спрямував на підтримку оборонців Маріуполя 2,2 млрд грн

Три роки тому стартував проєкт «Серце Азовсталі»

Засновник проєкту «Серце Азовсталі» Рінат Ахметов за 4 роки спрямував на підтримку оборонців 2,2 млрд грн. Починаючи з 2023 року проєкт підтримав понад 8000 оборонців Маріуполя – особисто або через членів родин. Усього було надано понад 28 000 допомог: фізична та психологічна реабілітація, протезування, власні квартири для оборонців з І та ІІ групою інвалідності, підтримка у здобутті освіти та працевлаштуванні тощо. Наприкінці 2025 року Рінат Ахметов ухвалив рішення продовжити роботу проєкту, виділивши на 2026 рік майже 600 млн грн.

«Три роки тому я прийняв рішення щодо запуску проєкта «Серце Азовсталі» – як знак нашої вдячності захисникам Маріуполя за їх подвиг. І я пишаюся, що за цей час проєкт став справжньою системною підтримкою для воїнів та їх родин. Проте вдячність та відповідальність не вимірюються роками. Частина наших захисників все ще перебувають у полоні, багато хто проходить важкий шлях відновлення, а їх родини потребують підтримки. І доки їм потрібна наша допомога – «Серце Азовсталі» буде поряд», – заявив Рінат Ахметов.

За три роки роботи «Серце Азовсталі» налагодило активну співпрацю з громадським сектором та органами державної влади. Організація співпрацює з Офісом Омбудсмана, Координаційним штабом, Міністерством у справах ветеранів, Міністерством соціальної політики, Міністерством освіти і науки, Міністерством молоді та спорту, Центром зайнятості тощо.  Для якісної допомоги захисникам та захисницям «Серце Азовсталі» залучає провідні медичні заклади, центри реабілітації та протезування, фахових психологів. А також співпрацює з американськими організаціями для адаптації в Україні міжнародного досвіду та найефективніших методик з підтримки ветеранів.

Зокрема, організація першою в Україні адаптувала та впроваджує методику посттравматичного зростання за принципом «рівний-рівному». Вже підготовлено 10 тренерів ПТЗ з числа оборонців Маріуполя.

Головні плани на 2026:

  • Допомогти всім оборонцям Маріуполя, які повертаються з полону
  • Надати ще 100 квартир оборонцям Маріуполя з І або ІІ групою інвалідності за програмою "Вдома". Таким чином за 4 роки квартири отримають 400 захисників та захисниць.
  • Вивести методику посттравматичного зростання на національний рівень.
  • Провести пілотне навчання за програмою з розвитку спроможності громад для ефективної роботи з ветеранами у Бучі та Камʼянському.

У 2026 році «Серце Азовсталі» продовжить роботу у співпраці з Фондом Ріната Ахметова, об’єднуючи ресурси та експертизу для подальшої системної підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин.

Теги: Рінат Ахметов реабілітація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артем Кісельов – був військовослужбовцем 503-го окремого батальйону морської піхоти, виконував бойові завдання на Донеччині
Втратив обидві руки на фронті: морпіх розповів, як вчиться жити заново
10 лютого, 14:52
Загалом за 2025 рік «Сталевий фронт» Ріната Ахметова вже передав 1-му корпусу НГУ «Азов» допомоги на суму понад 600 млн грн
«Сталевий фронт» Ріната Ахметова передав «Азову» засобів РЕБ на 161 млн грн
30 сiчня, 12:57
Фонд Владислава Гераскевича отримав кошти від Ріната Ахметова
Ахметов перерахував Гераскевичу «олімпійські призові»
Вчора, 16:22

Події в Україні

Сили оборони зменшили «сіру зону» на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках
Сили оборони зменшили «сіру зону» на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках
Ахметов за чотири роки спрямував на підтримку оборонців Маріуполя 2,2 млрд грн
Ахметов за чотири роки спрямував на підтримку оборонців Маріуполя 2,2 млрд грн
Бригада «Лють» задвохсотила рідкісний безпілотник ворога (відео)
Бригада «Лють» задвохсотила рідкісний безпілотник ворога (відео)
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Прощання з Семеном Глузманом. Названо дату і час
Прощання з Семеном Глузманом. Названо дату і час
Сили оборони розкрили статистку ліквідації окупантів та техніки за січень
Сили оборони розкрили статистку ліквідації окупантів та техніки за січень

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Сьогодні, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua