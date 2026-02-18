Ахметов за чотири роки спрямував на підтримку оборонців Маріуполя 2,2 млрд грн

Три роки тому стартував проєкт «Серце Азовсталі»

Засновник проєкту «Серце Азовсталі» Рінат Ахметов за 4 роки спрямував на підтримку оборонців 2,2 млрд грн. Починаючи з 2023 року проєкт підтримав понад 8000 оборонців Маріуполя – особисто або через членів родин. Усього було надано понад 28 000 допомог: фізична та психологічна реабілітація, протезування, власні квартири для оборонців з І та ІІ групою інвалідності, підтримка у здобутті освіти та працевлаштуванні тощо. Наприкінці 2025 року Рінат Ахметов ухвалив рішення продовжити роботу проєкту, виділивши на 2026 рік майже 600 млн грн.

«Три роки тому я прийняв рішення щодо запуску проєкта «Серце Азовсталі» – як знак нашої вдячності захисникам Маріуполя за їх подвиг. І я пишаюся, що за цей час проєкт став справжньою системною підтримкою для воїнів та їх родин. Проте вдячність та відповідальність не вимірюються роками. Частина наших захисників все ще перебувають у полоні, багато хто проходить важкий шлях відновлення, а їх родини потребують підтримки. І доки їм потрібна наша допомога – «Серце Азовсталі» буде поряд», – заявив Рінат Ахметов.

За три роки роботи «Серце Азовсталі» налагодило активну співпрацю з громадським сектором та органами державної влади. Організація співпрацює з Офісом Омбудсмана, Координаційним штабом, Міністерством у справах ветеранів, Міністерством соціальної політики, Міністерством освіти і науки, Міністерством молоді та спорту, Центром зайнятості тощо. Для якісної допомоги захисникам та захисницям «Серце Азовсталі» залучає провідні медичні заклади, центри реабілітації та протезування, фахових психологів. А також співпрацює з американськими організаціями для адаптації в Україні міжнародного досвіду та найефективніших методик з підтримки ветеранів.

Зокрема, організація першою в Україні адаптувала та впроваджує методику посттравматичного зростання за принципом «рівний-рівному». Вже підготовлено 10 тренерів ПТЗ з числа оборонців Маріуполя.

Головні плани на 2026:

Допомогти всім оборонцям Маріуполя, які повертаються з полону

Надати ще 100 квартир оборонцям Маріуполя з І або ІІ групою інвалідності за програмою "Вдома". Таким чином за 4 роки квартири отримають 400 захисників та захисниць.

Вивести методику посттравматичного зростання на національний рівень.

Провести пілотне навчання за програмою з розвитку спроможності громад для ефективної роботи з ветеранами у Бучі та Камʼянському.

У 2026 році «Серце Азовсталі» продовжить роботу у співпраці з Фондом Ріната Ахметова, об’єднуючи ресурси та експертизу для подальшої системної підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин.