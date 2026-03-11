Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 11 березня 2026 року

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 11 березня 2026 року
Нині триває 1477-й день повномасштабної війни
На Покровському напрямку захисники зупинили 21 штурмову дію агресора

За минулу добу відбулося 137 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав 85 авіаційних ударів, скинувши 262 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9378 дронів-камікадзе та здійснив 3817 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 96 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Іванівка, Покровське, Просяна, Олександрівка, Чорненкове; у Запорізькій області: Воздвижівка, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Щербаки, Блакитне, Веселянка; та Козацьке на Херсонщині.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження живої сили та техніки, п’ять пунктів управління, один склад, дві артилерійські системи і один інший важливий об’єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник здійснив 127 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ. Завдав трьох авіаударів із застосуванням 11 КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населених пунктів Зибино та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку

Ворог чотири рази атакував у районах Петропавлівки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Противник атакував чотири рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве та Ставки.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 10 спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Рай-Олександрівки, Дронівки, Платонівки, Різниківки, Ямполя та Пазено.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 20 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Русиного Яру та Степанівки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 21 штурмову дію агресора в районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка та Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував три рази у районах Тернового та Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулася 21 атака окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Зарічного, Варварівки, Лугівського, Мирного, Гіркого, Святопетрівки та Староукраїнки.

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі намагався покращити свої позиції поблизу Щербаків та Павлівки.

На Придніпровському напрямку

Ворог атакував у районі острова Великий Вільховий.

Нагадаємо, триває 1477-й день повномасштабної війни в Україні.

