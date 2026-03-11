Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 11 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 11 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 763 танки
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 990 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 11 березня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 11 березня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 11 березня втратила:

  • особового складу – близько 1 275 980 (+990) осіб
  • танків – 11 763 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 24 177 (+3) од.
  • артилерійських систем – 38 263 (+61) од.
  • РСЗВ – 1 680 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 328 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+0) од.
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 170 966 (+2 157) од.
  • крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
  • кораблі/катери – 31 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 82 791 (+281) од.
  • спеціальна техніка – 4 088 (+1) од.
Втрати ворога станом на 11 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ фото 1

 Нагадаємо, триває 1477-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

