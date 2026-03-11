Втрати ворога станом на 11 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 990 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 11 березня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 11 березня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 11 березня втратила:
- особового складу – близько 1 275 980 (+990) осіб
- танків – 11 763 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 24 177 (+3) од.
- артилерійських систем – 38 263 (+61) од.
- РСЗВ – 1 680 (+1) од.
- засоби ППО – 1 328 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 170 966 (+2 157) од.
- крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
- кораблі/катери – 31 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 82 791 (+281) од.
- спеціальна техніка – 4 088 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1477-й день повномасштабної війни в Україні.
