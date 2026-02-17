Ахметов перерахував Гераскевичу «олімпійські призові»

Президент донецького «Шахтаря» долучився до підтримки несправедливо дискваліфікованого українського спортсмена

Бізнесмен Рінат Ахметов передав 10 млн грн олімпійцю Владиславу Гераскевичу та його тренерському штабу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Фонд Ріната Ахметова.

Команда скелетоніста отримає близько 200 тисяч євро.

«Ці кошти – підтримка українського скелетоніста у його боротьбі за право на пам'ять і захист інтересів України на міжнародній арені. Напередодні відповідної домовленості було досягнуто під час зустрічі представників Фонду Ріната Ахметова з українським олімпійцем», – ідеться в заяві.

Сторони домовилися, що кошти спрямують на рахунок БО «Благодійний фонд Гераскевича». Його ціллю залишається допомога українцям в умовах війни та майбутня відбудова України. Паралельно скелетоніст хоче заснувати фонд допомоги родинам загиблих від рук росіян спортсменів.

Нагадаємо, Владислав Гераскевич отримав офіційний документ МОК про дискваліфікацію перед стартом заїздів Олімпійських ігор. Функціонери не дозволили українцю використовувати «шолом пам'яті» зі світлинами загиблих від рук росіян спортсменів. Сам скелетоніст відкинув вимогу змінити екіпірування.

Сам Гераскевич звернувся до українців після дискваліфікації з Олімпіади. Він подякував співвітчизникам за теплі слова на свою адресу. Він також закликав зберігати оптимізм і продовжувати боротьбу.

Президент Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич закликав керівництво МОК піти у відставку. Функціонер і батько спортсмена розчарований позицією очільників Олімпійського руху. Він пообіцяв оскаржити дискваліфікацію Гераскевича-молодшого в CAS.

Раніше Владислав Гераскевич прокоментував дискваліфікацію МОК перед стартом заїздів у скелетоні. Він звинуватив функціонерів у дискримінації. Також скелетоніст розповів, що не отримав конкретного пояснення щодо нібито порушення ним олімпійських принципів.