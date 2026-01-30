«Сталевий фронт» Ріната Ахметова передав «Азову» засобів РЕБ на 161 млн грн

Загалом за 2025 рік «Сталевий фронт» Ріната Ахметова вже передав 1-му корпусу НГУ «Азов» допомоги на суму понад 600 млн грн

«Сталевий фронт» Ріната Ахметова у 2025 році закупив і передав 1-му корпусу Національної гвардії України «Азов» засоби радіоелектронної боротьби на суму 161 млн грн. Закупівлю здійснила компанія «Метінвест» у межах системної допомоги бойовому підрозділу.

Йдеться про мобільні та стаціонарні комплекси РЕБ, які застосовуються для придушення каналів управління ворожих дронів, зниження точності навігації та захисту позицій і техніки від повітряної розвідки та FPV-атак.

«Сьогодні РЕБ – це один із ключових елементів виживання на полі бою. Коли працює радіоелектронний захист, противник «втрачає очі й руки». Це напряму впливає на збереження особового складу і виконання бойових завдань», – зазначив представник 1-го корпусу НГУ «Азов».

У «Метінвесті» пояснюють, що саме засоби РЕБ нині входять до переліку найпріоритетніших запитів від бойових підрозділів.

«Війна швидко еволюціонувала в дронову. Тому РЕБ – це не додаткова опція, а базовий захист. Ми свідомо інвестуємо в технологічні рішення, які дають системний ефект і працюють щодня, а не разово», – зазначив Олександр Водовіз, керівник офісу генерального директора Групи «Метінвест».

Передані комплекси дозволяють підрозділам ефективніше прикривати позиції, маршрути руху та місця зосередження, знижуючи ризик ураження з повітря. Саме тому засоби радіоелектронної боротьби залишаються серед найзатребуваніших напрямів допомоги на фронті.

Загалом за 2025 рік «Сталевий фронт» Ріната Ахметова вже передав 1-му корпусу НГУ «Азов» допомоги на суму понад 600 млн грн.

«Сталевий фронт» Ріната Ахметова – це мілітарна ініціатива, яка консолідує допомогу всіх бізнесів SCM для Сил оборони України, де Група «Метінвест» виступає ключовим виробничим та логістичним хабом. У межах проєкту компанія не лише закуповує техніку і обладнання, а й виробляє з власної сталі критично важливу продукцію: мобільні сталеві укриття («криївки»), протимінні трали, захисні екрани для бронетехніки. Загальна сума, яку Рінат Ахметов спрямував на підтримку військових і цивільних з початку повномасштабного вторгнення, становить 12,8 млрд грн.