НАБУ і САП хочуть отримати право на безстрокове переслідування (документ)

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Антикорупційне органи адресували Кабміну запит переписати КПК

Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура пропонують продовжувати строки слідства без суду, а норму про закриття справ через сплив строків слідства – прибрати. Наприкінці минулого року ці відомства звернулися до Кабінету міністрів із пропозицією змінити Кримінальний процесуальний кодекс, зокрема правила продовження строків досудового розслідування та підстави для закриття кримінальних проваджень. Про це йдеться у листі Бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до уряду (підписаному їхніми керівниками Клименко і Кривоносом, – ред.), текст якого є у розпорядженні редакції.

У документі НАБУ і САП зазначають, що чинне законодавство передбачає судовий контроль за продовженням строків розслідування, що, на думку детективів, «обмежує повноваження сторони обвинувачення». «...судовий контроль за продовженням строків досудового розслідування, на нашу думку, є недоцільним, оскільки, продовжуючи строк до 12 місяців, прокурор обмежений цим строком та повинен вчинити протягом нього необхідні процесуальні дії», – йдеться у листі.

У зв’язку з цим Бюро пропонує змінити законодавство так, щоб суди не були залучені до прийняття рішення про строки досудового розслідування. І щоб ці строки продовжував сам прокурор САП.

«У зв’язку із зазначеним, проєктом Закону України пропонується статтю 295 прим. 1 – виключити, а в положеннях статей 294 та 295 КПК України передбачити, що строк досудового розслідування продовжується прокурором відповідного рівня, у тому числі Генеральним прокурором, його заступниками та заступником Генерального прокурора - керівником САП чи особою, яка виконує його обов’язки», – зазначається у листі НАБУ і САП.

«Зміни є необхідними та нагальними», – додають антикорупціонери, аргументуючи тим, що , саме прокурор несе відповідальність за дотримання розумних строків досудового розслідування.

Окремо в Бюро звертають увагу на чинність пункту 10 частини першої статті 284 КПК, який дозволяє закривати кримінальні провадження через сплив строків досудового розслідування.

У відомстві вважають, що збереження цієї норми може призводити до припинення розслідувань без розгляду справ по суті.

«Збереження цієї норми створює ризики безпідставного закриття справ», – йдеться у листі.

І у якості аргументів, НАБУ та САП наводять перелік ситуацій, коли їх провадження були закриті на підставі закінчення строків слідства.

«Зафіксовано випадки остаточного закриття судом трьох кримінальних проваджень, у яких державне обвинувачення підтримувалось прокурорами САП на підставі зазначеного положення, у зв’язку з чим завдання кримінального провадження залишились невиконаними», – пишуть Клименко і Кривонос.

Крім того, у НАБУ і САП розповіли, що у понад 70 їх кримінальних провадженнях сторона захисту заявила клопотання про закриття справ саме через сплив строків досудового розслідування. І це, на думку керівників-антикорупціонерів «свідчить про наявність системної загрози її подальшого використання».

Відповідно, НАБУ і САП пропонують внести зміни до законодавства, які мають змінити порядок продовження строків розслідування та усунути ризики закриття кримінальних проваджень через сплив строків.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що НАБУ і САП хочуть отримувати доступи до держтаємниці оминаючи СБУ.

Теги: САП НАБУ корупція в Україні

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
