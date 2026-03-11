НАБУ і САП хочуть отримати право на безстрокове переслідування (документ)

Антикорупційне органи адресували Кабміну запит переписати КПК

Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура пропонують продовжувати строки слідства без суду, а норму про закриття справ через сплив строків слідства – прибрати. Наприкінці минулого року ці відомства звернулися до Кабінету міністрів із пропозицією змінити Кримінальний процесуальний кодекс, зокрема правила продовження строків досудового розслідування та підстави для закриття кримінальних проваджень. Про це йдеться у листі Бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до уряду (підписаному їхніми керівниками Клименко і Кривоносом, – ред.), текст якого є у розпорядженні редакції.

У документі НАБУ і САП зазначають, що чинне законодавство передбачає судовий контроль за продовженням строків розслідування, що, на думку детективів, «обмежує повноваження сторони обвинувачення». «...судовий контроль за продовженням строків досудового розслідування, на нашу думку, є недоцільним, оскільки, продовжуючи строк до 12 місяців, прокурор обмежений цим строком та повинен вчинити протягом нього необхідні процесуальні дії», – йдеться у листі.

У зв’язку з цим Бюро пропонує змінити законодавство так, щоб суди не були залучені до прийняття рішення про строки досудового розслідування. І щоб ці строки продовжував сам прокурор САП.

«У зв’язку із зазначеним, проєктом Закону України пропонується статтю 295 прим. 1 – виключити, а в положеннях статей 294 та 295 КПК України передбачити, що строк досудового розслідування продовжується прокурором відповідного рівня, у тому числі Генеральним прокурором, його заступниками та заступником Генерального прокурора - керівником САП чи особою, яка виконує його обов’язки», – зазначається у листі НАБУ і САП.

«Зміни є необхідними та нагальними», – додають антикорупціонери, аргументуючи тим, що , саме прокурор несе відповідальність за дотримання розумних строків досудового розслідування.

Окремо в Бюро звертають увагу на чинність пункту 10 частини першої статті 284 КПК, який дозволяє закривати кримінальні провадження через сплив строків досудового розслідування.

У відомстві вважають, що збереження цієї норми може призводити до припинення розслідувань без розгляду справ по суті.

«Збереження цієї норми створює ризики безпідставного закриття справ», – йдеться у листі.

І у якості аргументів, НАБУ та САП наводять перелік ситуацій, коли їх провадження були закриті на підставі закінчення строків слідства.

«Зафіксовано випадки остаточного закриття судом трьох кримінальних проваджень, у яких державне обвинувачення підтримувалось прокурорами САП на підставі зазначеного положення, у зв’язку з чим завдання кримінального провадження залишились невиконаними», – пишуть Клименко і Кривонос.

Крім того, у НАБУ і САП розповіли, що у понад 70 їх кримінальних провадженнях сторона захисту заявила клопотання про закриття справ саме через сплив строків досудового розслідування. І це, на думку керівників-антикорупціонерів «свідчить про наявність системної загрози її подальшого використання».

Відповідно, НАБУ і САП пропонують внести зміни до законодавства, які мають змінити порядок продовження строків розслідування та усунути ризики закриття кримінальних проваджень через сплив строків.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що НАБУ і САП хочуть отримувати доступи до держтаємниці оминаючи СБУ.