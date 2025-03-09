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Служба 18-24-річних: перші контрактники склали присягу

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Служба 18-24-річних: перші контрактники склали присягу
Попереду у контрактників навчання
фото: Сухопутні війська ЗС України

Новобранці служитимуть у 10-й гірсько-штурмовій бригаді

Перші військовослужбовці за контрактом «18-24» склали присягу. Вони служитимуть у 10-й гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сухопутні війська України.

«Хлопці зробили свідомий вибір і довели свою вірність українському народові. Попереду – навчання, випробування і, зрештою, Перемога!», – ідеться у повідомленні.

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Нагадаємо, Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт «Контракт 18-24» – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік. Відомство назвало бригади, у яких можна пройти службу, а також доступні бойові посади.

До слова, у застосунку «Резерв+» тепер можна подати заявку на однорічний контракт із ЗСУ. 

Також українці віком від 18 до 24 років можуть проходити службу в ЗСУ за контрактом, але через проблеми зі здоров'ям добровольцям можуть відмовляти у його підписанні. Про це в етері «Радіо Свобода» розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

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Теги: Міноборони Свобода радіо українці військові навчання перемога

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