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У Вашингтоні проходить акція на підтримку України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Вашингтоні проходить акція на підтримку України
фото: Остап Яриш

Сотні американців зібрались, щоб показати свою підтримку українському народові

У Вашингтоні сотні людей зібрались на демонстрацію, щоб підтримати Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Остапа Яриша.

У соцмережах Яриш зазначив, що саме зараз біля меморіалу Лінкольна у Вашингтоні відбувається проукраїнська демонстрація.

Акція на підтримку України у США
Акція на підтримку України у США
фото: Остап Яриш

Активісти з усіх куточків США долучились до акції на підтримку україни. За його словами, приїхали мітингувальники з Аляски, Оклахоми, Техасу, Луїзіани, Нью-Мексико, Орегону та багатьох інших штатів.

Акція на підтримку України у США
Акція на підтримку України у США
фото: Остап Яриш

Люди демонструють плакати та викрикують гасла зі словами підтримки. Серед українських прапорів майорять стяги США. ЖІнки доповнили свій образ українськими віночками, а деякі огорнулись українським прапором.

Нагадаємо, вчора люди різного віку та національностей зібралися, щоб висловити невдоволення адміністрацією президента США. У Флориді кілька сотень демонстрантів вийшли на вулиці, скандуючи гасла і піднімаючи плакати з різкими заявами про Трампа та його радника Ілона Маска.

Тисячі протестувальників заполонили вулиці Бостона. Це одна з 1200 інших акцій протесту, які проходять у всіх 50 штатах США.

Протести також відбулися в Британії, Канаді, Мексиці, Франції, Німеччині та інших країнах. Учасники протесту виступали проти впливу Трампа на демократичні процеси та цивільні права.

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Теги: акція Україна Вашингтон

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