ЗМІ прощаються з США: нові тарифи Трампа змінюють глобальну торгівлю

Президент США заявив, що Америка буде сильнішою й витривалішою, ніж будь-коли раніше

Світові ЗМІ у висвітленні теми тарифів Трампа прощаються з США

Світові ЗМІ активно обговорюють нову тарифну політику Дональда Трампа, яка стала причиною значних змін у глобальній торгівлі. Ринок вже активно відреагував на нововведення, а прогнози світові ЗМІ «прощаються з США». Про це повідомляє «Главком».

The Guardian у Британії поставила запитання: «Звільнення від чого?» План Трампа звільнити США від підвищення цін ризикує призвести до протилежного, зазначили у виданні.

The Japan Times наголошує на тому, що Трамп оцінив Японію та Південну Корею як найгірших порушників нечесної торівлі, незважаючи на союзні відносини з США. У виданні задають питання: якщо підвищення тарифів не спрацює на зниження мита на дефіцит глобальної торгівлі США, яке так дратує Трампа, що він робитиме? Японію вдарили мита в розмірі 24%, а Камбоджу – 49%.

New York Post зауважив, що Трамп веде довгу гру, в результаті якої всі будуть щасливі, включно з американцями. Проте видання заявляє, що громадянам США доведеться мати справу з «короткочасним болем».

«Апетит Трампа до ризику не знає меж», – пише The New York Times. Він «фактично кидає виклик своїм опонентам, змушуючи їх діяти». Не маючи потреби більше змагатися за голоси виборців, Трамп руйнує глобальний альянс, який створювався протягом 80 років, і робить ставку на те, що решта світу вирішить не загострювати ситуацію, зазначає видання.

Німецьке видання Zeit пише: «Дякую за Енді Ворхола. Дякую за Біг Мак і iPhone... А тепер до побачення». «За адміністрації Трампа споживацтво зазнало впливу через «примару нелібералізму», яку створив президент США», – зазначає видання.

Французьке видання Le Monde зауважує, що Трамп часто посилається на колишнього президента Вільяма Мак-Кінлі, відомого своєю політикою протекціонізму, щоб виправдати введення тарифів. Однак, як пише видання, Трамп може не знати, що Мак-Кінлі шкодував про свої торговельні рішення.

Нагадаємо, Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після запровадження тарифів на майже всі товари заявив, що «операцію завершено».

За словами глави Білого дому, США будуть сильнішими й витривалішими, ніж будь-коли раніше.

«Операцію завершено! Хворий живий та одужує. Прогноз такий, що пацієнт буде набагато сильнішим, більшим, кращим та стійкішим, ніж будь-коли. Зробимо Америку знову великою!!!» – написав Трамп.