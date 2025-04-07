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«З шести ракет збито тільки одну». Ігнат пояснив, чому балістику стало важче збивати

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«З шести ракет збито тільки одну». Ігнат пояснив, чому балістику стало важче збивати
Юрій Ігнат: Ворог модернізує балістичні ракети
скриншот з відео

У ніч на 6 квітня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні

Російська армія змінює тактик повітряних ударів, а також постійно модернізує свою техніку, тому протидіяти їм українській протиповітряній обороні часом складно. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник управління комунікацій командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, передає «Главком».

«Те саме стосується і балістики. Після появи у нас систем Patriot почали показувати гарні результати збиття «Кинджалів», «Іскандерів». Зараз це робити складніше, адже ворог модернізує балістичні ракети», – сказав Юрій Ігнат.

Він додав, що Україна ділиться цією інформацією з західними партнерами, щоб вони брали її до уваги і теж модернізували свою зброю.

«По балістиці ефективно працює система Patriot. Хотілось би, щоб і NASAMS, і IRIS-T могли протидіяти балістичній загрозі. І ворог з початку 2024 року наростив відсоток саме балістики», – зазначив речник.

Ігнат згадав, що Росія востаннє завдавала подібного масованого повітряного удару місяць тому.

«Попередній такий масований удар був місяць тому, 7 березня, і дрони, і ракети летіли по Україні у великій кількості. Сьогодні протиповітряна оборона спрацювала непогано. На жаль, з шести балістичних ракет вдалося знищити лише одну. По решті є влучання на Київщині», – сказав він.

У ніч на 6 квітня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами повітряного, наземного, морського базування та ударними БПЛА.

У Києві внаслідок удару балістикою одна людина загинула і троє дістали поранення. В одному з районів сильно пошкоджений бізнес-центр.

Зеленський відрегував на нічний обстріл України: «Тиску на Росію досі недостатньо, і щоденні російські удари по Україні це доводять. Цієї ночі – балістика проти Києва, ударні дрони по області. Били також по Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях. Так Росія показує свої справжні наміри – продовжувати терор, поки світ це дозволяє».

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Теги: росія обстріл балістичні ракети Юрій Ігнат

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