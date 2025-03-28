Американська армія отримає модернізовані ракети Spike: що відомо

США і Rafael готують оновлення ракет Spike для сучасних бойових викликів

Ізраїльська компанія Rafael Advanced Defense Systems підписала угоду про спільні дослідження та розробки з Центром бойових можливостей авіації та ракетного озброєння армії США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Armyrecognition.com.

Угода спрямована на оцінку та вдосконалення сімейства ракет Spike відповідно до нових оперативних вимог армії США, враховуючи зміну військових доктрин та зростаючі загрози.

Spike – ізраїльський багатофункціональний протитанковий ракетний комплекс. Розроблено фірмою Rafael, за ліцензією випускається у Європі. Розробка почалася в кінці 1970-х років, прийнятий на озброєння у 1982 році.

Система ракет Spike відома своєю точністю та універсальністю і вже перебуває на озброєнні багатьох армій світу, зокрема у 20 країнах НАТО. В рамках угоди запланована подальша розробка тактичних варіантів ракети, серед яких:

Spike LR2 – п’ятого покоління, із дальністю 5,5 км, можливістю ураження броньованих цілей і використання у міських боях.

Spike SR – легка, портативна ракета для піхоти з дальністю 2 км та режимом «вистрілив і забув».

Spike ER2 – далекобійна версія (10–16 км), інтегрована на бронетехніку, гелікоптери та кораблі.

Spike Firefly – дрон-камікадзе для ведення розвідки та ударів по прихованих цілях у міських умовах.

«В міру того, як США прагнуть зберегти свою військову перевагу в мінливому середовищі безпеки, потреба в високоточній зброї, здатній вражати цілі за межами прямої видимості, мінімізуючи при цьому логістичний слід і оперативні витрати, стає все більш критичною. Випробовуючи і потенційно інтегруючи окремі варіанти Spike, армія США могла б посилити свої можливості ведення бойових дій на великій відстані, посилити захист сил і підвищити загальну ефективність на полі бою», – наголошує Armyrecognition.com.

До слова, армія США восени розпочне розгортання першої оперативної гіперзвукової ракетної системи дальньої дії (LRHW) Dark Eagle.