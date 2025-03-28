Американська армія отримає модернізовані ракети Spike: що відомо
США і Rafael готують оновлення ракет Spike для сучасних бойових викликів
Ізраїльська компанія Rafael Advanced Defense Systems підписала угоду про спільні дослідження та розробки з Центром бойових можливостей авіації та ракетного озброєння армії США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Armyrecognition.com.
Угода спрямована на оцінку та вдосконалення сімейства ракет Spike відповідно до нових оперативних вимог армії США, враховуючи зміну військових доктрин та зростаючі загрози.
Система ракет Spike відома своєю точністю та універсальністю і вже перебуває на озброєнні багатьох армій світу, зокрема у 20 країнах НАТО. В рамках угоди запланована подальша розробка тактичних варіантів ракети, серед яких:
- Spike LR2 – п’ятого покоління, із дальністю 5,5 км, можливістю ураження броньованих цілей і використання у міських боях.
- Spike SR – легка, портативна ракета для піхоти з дальністю 2 км та режимом «вистрілив і забув».
- Spike ER2 – далекобійна версія (10–16 км), інтегрована на бронетехніку, гелікоптери та кораблі.
- Spike Firefly – дрон-камікадзе для ведення розвідки та ударів по прихованих цілях у міських умовах.
«В міру того, як США прагнуть зберегти свою військову перевагу в мінливому середовищі безпеки, потреба в високоточній зброї, здатній вражати цілі за межами прямої видимості, мінімізуючи при цьому логістичний слід і оперативні витрати, стає все більш критичною. Випробовуючи і потенційно інтегруючи окремі варіанти Spike, армія США могла б посилити свої можливості ведення бойових дій на великій відстані, посилити захист сил і підвищити загальну ефективність на полі бою», – наголошує Armyrecognition.com.
До слова, армія США восени розпочне розгортання першої оперативної гіперзвукової ракетної системи дальньої дії (LRHW) Dark Eagle.
Коментарі — 0