Головна Світ Політика
search button user button menu button

Американська армія отримає модернізовані ракети Spike: що відомо

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Американська армія отримає модернізовані ракети Spike: що відомо
Spike – ізраїльський багатофункціональний протитанковий ракетний комплекс
фото: Вікіпедія

США і Rafael готують оновлення ракет Spike для сучасних бойових викликів

Ізраїльська компанія Rafael Advanced Defense Systems підписала угоду про спільні дослідження та розробки з Центром бойових можливостей авіації та ракетного озброєння армії США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Armyrecognition.com.

Угода спрямована на оцінку та вдосконалення сімейства ракет Spike відповідно до нових оперативних вимог армії США, враховуючи зміну військових доктрин та зростаючі загрози.

Spike – ізраїльський багатофункціональний протитанковий ракетний комплекс. Розроблено фірмою Rafael, за ліцензією випускається у Європі. Розробка почалася в кінці 1970-х років, прийнятий на озброєння у 1982 році.

Система ракет Spike відома своєю точністю та універсальністю і вже перебуває на озброєнні багатьох армій світу, зокрема у 20 країнах НАТО. В рамках угоди запланована подальша розробка тактичних варіантів ракети, серед яких:

  • Spike LR2 – п’ятого покоління, із дальністю 5,5 км, можливістю ураження броньованих цілей і використання у міських боях.
  • Spike SR – легка, портативна ракета для піхоти з дальністю 2 км та режимом «вистрілив і забув».
  • Spike ER2 – далекобійна версія (10–16 км), інтегрована на бронетехніку, гелікоптери та кораблі.
  • Spike Firefly – дрон-камікадзе для ведення розвідки та ударів по прихованих цілях у міських умовах.

«В міру того, як США прагнуть зберегти свою військову перевагу в мінливому середовищі безпеки, потреба в високоточній зброї, здатній вражати цілі за межами прямої видимості, мінімізуючи при цьому логістичний слід і оперативні витрати, стає все більш критичною. Випробовуючи і потенційно інтегруючи окремі варіанти Spike, армія США могла б посилити свої можливості ведення бойових дій на великій відстані, посилити захист сил і підвищити загальну ефективність на полі бою», – наголошує Armyrecognition.com.

До слова, армія США восени розпочне розгортання першої оперативної гіперзвукової ракетної системи дальньої дії (LRHW) Dark Eagle.

Читайте також:

Теги: США Ізраїль озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна і Трамп. Ситуація на наступні чотири роки зрозуміла
Україна і Трамп. Ситуація на наступні чотири роки зрозуміла
9 березня, 07:01
За словами глави Пентагону, США відновлюють свою військову міць, щоб стримувати потенційні загрози
Глава Пентагону заявив про готовність до війни з Китаєм
5 березня, 16:56
Марко Рубіо зауважив, що якщо Росія погодиться на перемир'я, то треба буде узгодити, кому обидві сторони довірять контроль за припинення вогню
Рубіо пояснив, як США контролюватимуть дотримання перемир'я в Україні
12 березня, 19:16
Ізраїль завдає масштабних ударів по цілях ХАМАС у секторі Гази (оновлено)
Ізраїль завдає масштабних ударів по цілях ХАМАС у секторі Гази (оновлено)
18 березня, 05:17
Очільники США та Росії говорили півтори години
Трамп і Путін завершили телефонну розмову
18 березня, 18:38
Patriot є основним зенітно ракетним комплексом армії США, який виробляє Raytheon Technologies
США допомагатимуть Україні модифікувати деякі системи ППО
19 березня, 20:04
Трамп зазначив, що доступ до секретних даних для певних осіб більше не відповідає національним інтересам США
Трамп заборонив колишній адміністрації Байдена доступ до секретних даних
22 березня, 10:46
Електронна адреса міністра оборони США та пароль до неї фігурує в понад 20 загальнодоступних витоках
Журналісти знайшли в інтернеті персональні дані посадовців адміністрації Трампа
Вчора, 09:23
Раніше Трамп і Путін вели мову про хокейні поєдинки
У РФ вже обговорюють шаховий поєдинок між Путіним та Трампом
Вчора, 14:15

Політика

ЄС закликав громадян мати 72-годинний набір виживання. Угорщина в істериці
ЄС закликав громадян мати 72-годинний набір виживання. Угорщина в істериці
У Молдові прихильники затриманої глави Гагаузії закликали вбити Маю Санду
У Молдові прихильники затриманої глави Гагаузії закликали вбити Маю Санду
Американська армія отримає модернізовані ракети Spike: що відомо
Американська армія отримає модернізовані ракети Spike: що відомо
Перемовини США та РФ на високому рівні. Марк Рубіо здивував заявою
Перемовини США та РФ на високому рівні. Марк Рубіо здивував заявою
РФ «залишає за собою право» ігнорувати режим припинення вогню по енергетиці – Пєсков
РФ «залишає за собою право» ігнорувати режим припинення вогню по енергетиці – Пєсков
Росія вдарила по газовимірювальній станції «Суджа»
Росія вдарила по газовимірювальній станції «Суджа»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 березня: ситуація на фронті
73K
Гендиректор ЮНЕСКО засудила ліквідацію російських пропагандистів
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 березня 2025
11K
«Медики не знають, чим лікувати». Стала відома доля росіян, які пробралися до Суджі через трубу
8273
День театру. Президент нагородив відомих митців: найбільше перепало столичному театру Франка
6478
Прогноз магнітних бур на 28-31 березня: якою буде сонячна активність

Новини

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Удар РФ по Херсону та саміт «Коаліції охочих». Головне за 27 березня
Вчора, 21:14
Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Вчора, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
26 березня, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua