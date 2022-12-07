Білорусь переміщує війська вздовж кордону та оголосила про навчання

Причиною переміщення військ є нібито зростання напруженості вздовж українсько-білоруського кордону

Білорусь оголосила про переміщення військ та військової техніки, посилаючись на «контртерористичну загрозу». Про це повідомляє CNN, посилаючись на білоруські видання.

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Зазначається, що причиною таких дій білоруської армії є нібито зростання напруженості вздовж українсько-білоруського кордону.

«У цей період планується переміщення військової техніки та особового складу сил безпеки, тимчасове обмеження пересування громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості, використання імітаційної зброї з навчальною метою», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, Білорусь оголосила про початок військових навчань у рамках осінньої призовної кампанії для проходження початкової військової підготовки новобранців.

Нагадаємо, 3 грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу раптово прилетів до Білорусі. Країни підписали договір про «військову співпрацю».

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжив інформаційну спецоперацію, спрямовану для протидії російському тиску щодо участі у війні проти України, заявивши, що НАТО готується напасти на Білорусь. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також українська розвідка пояснила, чому в Білорусі активізувались ворожі війська.