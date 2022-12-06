Білорусь використовує мігрантів для розвідки на кордоні

Аналогічну тактику ворог застосовує на кордоні з Латвією

Білоруси перевіряють уразливі та недостатньо захищені ділянки кордону з Україною, які можуть використовуватись для проходу ворожих ДРГ. Прикордонники Білорусі навмисно спрямовують біженців з Ірану та Пакистану до українських кордонів для розвідки вразливих ділянок. Про це повідомляють Сили спецоперацій Центр національного спротиву.

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«Таким чином білоруси перевіряють уразливі та недостатньо захищені ділянки кордону з Україною, які можуть використовуватися для проходу ворожих ДРГ», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аналогічну тактику ворог застосовує на кордоні з Латвією.

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«Однак зараз на північному кордоні вживають заходів забезпечення захисту кордону», – додали в Центрі.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу їздив у Мінськ, ймовірно, для того, щоб тиснути на Білорусь у питанні підтримки війни РФ проти України. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Крім того, політолог пояснив, що стримує Лукашенка, щоб білоруські війська не пішли на Україну.