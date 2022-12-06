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Білорусь використовує мігрантів для розвідки на кордоні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Білорусь використовує мігрантів для розвідки на кордоні
Україна вживає заходів забезпечення захисту кордону
фото ілюстративне

Аналогічну тактику ворог застосовує на кордоні з Латвією

Білоруси перевіряють уразливі та недостатньо захищені ділянки кордону з Україною, які можуть використовуватись для проходу ворожих ДРГ. Прикордонники Білорусі навмисно спрямовують біженців з Ірану та Пакистану до українських кордонів для розвідки вразливих ділянок. Про це повідомляють Сили спецоперацій Центр національного спротиву.

«Таким чином білоруси перевіряють уразливі та недостатньо захищені ділянки кордону з Україною, які можуть використовуватися для проходу ворожих ДРГ», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аналогічну тактику ворог застосовує на кордоні з Латвією.

«Однак зараз на північному кордоні вживають заходів забезпечення захисту кордону», – додали в Центрі.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу їздив у Мінськ, ймовірно, для того, щоб тиснути на Білорусь у питанні підтримки війни РФ проти України. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Крім того, політолог пояснив, що стримує Лукашенка, щоб білоруські війська не пішли на Україну.

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Теги: Україна окупанти росія війна Білорусь

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