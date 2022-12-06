Білорусь використовує мігрантів для розвідки на кордоні
Аналогічну тактику ворог застосовує на кордоні з Латвією
Білоруси перевіряють уразливі та недостатньо захищені ділянки кордону з Україною, які можуть використовуватись для проходу ворожих ДРГ. Прикордонники Білорусі навмисно спрямовують біженців з Ірану та Пакистану до українських кордонів для розвідки вразливих ділянок. Про це повідомляють Сили спецоперацій Центр національного спротиву.
«Таким чином білоруси перевіряють уразливі та недостатньо захищені ділянки кордону з Україною, які можуть використовуватися для проходу ворожих ДРГ», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що аналогічну тактику ворог застосовує на кордоні з Латвією.
«Однак зараз на північному кордоні вживають заходів забезпечення захисту кордону», – додали в Центрі.
Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу їздив у Мінськ, ймовірно, для того, щоб тиснути на Білорусь у питанні підтримки війни РФ проти України. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Крім того, політолог пояснив, що стримує Лукашенка, щоб білоруські війська не пішли на Україну.
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