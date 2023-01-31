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Запорізька область під обстрілами, евакуація з Херсонщини: ситуація в регіонах 31 січня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Запорізька область під обстрілами, евакуація з Херсонщини: ситуація в регіонах 31 січня
На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли населені пункти
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Росіяни продовжують вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За минулу добу – 8 обстрілів із мінометів та артилерії по території Корюківського та Новгород-Сіверського районів. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вчора протягом дня ворог здійснив обстріли Білопільської та Есманьської громад. Було зафіксовано 18 прильотів. Також росіяни скидали на територію Великописарівської громади вибухові пристрої (типу ВОГ). Попередньо – в усіх випадках без жертв та руйнувань.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру  у районі населених пунктів Чарівне, Новоданилівка, Малинівка, Гуляйполе, Оріхів, Новоандріївка, Ольгівське, Білогір'я, Мала Токмачка, Щербаки, Верхня Терса, Кам'янське, Степове, Малі Щербаки.

Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина

Від ворожих обстрілів знову потерпала Нікопольщина, вночі росіяни завдали удару з важкої артилерії по Мирівській громаді. Без жертв.

У селі Вищетарасівка понівечені три приватні будинки, дві господарські споруди та лінія електропередач.

Харківщина

На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів: Ветеринарне, Глибоке, Стрілеча, Борисівка, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Верхня Писарівка, Вовчанськ, Бударки, Новомлинськ та Дворічна.

На Куп’янському напрямку від ворожого вогню постраждали: Синьківка, Куп’янськ, Іванівка, Кислівка і Котлярівка.

У Вовчанську через обстріли загинув 62-річний цивільний чоловік. Жінка 83 років отримала поранення. Стан середньої тяжкості.

Також у Вовчанську обстрілами пошкоджена будівля Відділу поліції, багатоквартирні житлові будинки, ангари підприємства.

У Куп’янську пошкоджена будівля відпочинку локомотивних бригад виробничого підрозділу «Локомотивне депо Куп’янськ» АТ "УЗ" та приватні будинки.

Луганщина

Росіяни продовжують вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Новоселівського та Білогорівки.

На Куп’янському напрямку від ворожого вогню постраждали Новоселівське і Андріївка.

На Лиманському напрямку росіянами обстріляні Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна та Діброва. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Вночі – обстріл околиць Авдіївки. По лінії оборони навколо міста протягом ночі тривали хаотичні поодинокі обстріли позицій. Сьогодні зранку – артобстріл центральної частини Авдіївки.

Незмінно важка ситуація поблизу Соледара, Бахмута, Вугледара, Авдіївки, Очеретинської та Мар'їнської громад. Напередодні вдень – ракетний обстріл Іванопілля Костянтинівської громади. Пошкоджені приватні будинки. Обстріл селища Нове (рос: пос.Новьій) Часовоярської громади. Пошкоджені приватні будинки. Вчора ввечері – обстріл Торецька. Пошкоджені наземні приміщення шахти. Без постраждалих.

Протягом доби – два обстріли центральної частини Курахового. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, одна людина поранена. За добу на Донеччині – троє поранених цивільних.

Миколаївщина

Вночі ворог здійснював обстріл з РСЗВ по Куцурубській громаді. Постраждалих та руйнувань немає.

Вчора кілька разів завдавав артилерійські удари з РСЗВ по акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого зруйновано та пошкоджено адміністративні будівлі, житлові будинки та господарські споруди. Без жертв.

Херсонщина

За інформацією ГШ ЗСУ, обстрілів з РЗСВ, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Берислав, Одрадокам’янка, Токарівка, Львове, Іванівка, Антонівка, Херсон, Первомайське, Берегове та Велетенське. Протягом доби поранених та загиблих немає.

Не припиняються обстріли в населених пунктах Голопристанської громади. Так, від вибухів постраждав цивільний об'єкт в м. Гола Пристань. Без постраждалих. Окупанти продовжують мародерити в будинках, господарі яких виїхали. 

За наявною інформацією, в місцевих школах населених пунктів Каховського району російські окупанти забороняють школярам навчатись онлайн за українською програмою. Місцеві викладачі відмовляються навчати дітей за російською програмою. Зі звільненої Херсонщини евакуйовано 84 особи, з них 18 – діти.

Нагадаємо, противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках – обороняє раніше захоплені рубежі. Відзначається зневіра особового складу підрозділів російської федерації у рішеннях власного військово-політичного керівництва та виснаження особового складу від інтенсивності бойових дій.

Теги: росіяни обстріл Миколаїв Володимир Зеленський Запорізька область Херсон жінка чоловік Макіївка ворог поранення окупанти

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