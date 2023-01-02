2023 рік. Коли Україна виграє війну проти Росії?

Нездатність Росії взяти місто Бахмут на Донбасі після багатьох місяців боїв свідчить про поточний баланс сил

Новий рік, ймовірно, буде досить вдалим для України. Війна з Росією триватиме принаймні ще певний час, але її виграє Україна.

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Багато в чому Київ уже виграв. Після 10 місяців жорстоких боїв Україна не лише витримала напад Росії, а й відтіснила зі значних територій, які вона окупували наприкінці лютого та на початку березня 2022 року.

Те, що виглядає як безвихідь, – це нищівна українська перемога, яку можна порівняти з тим, як Мексика витримала повномасштабне американське вторгнення.

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Важливість легітимності

Україна навряд чи програє у 2023 році хоча б тому, що Росії бракує ресурсів для перемоги.

Західні санкції особливо сильно вдарять по російській економіці в 2023 році. Якість російських збройних сил майже напевно залишатиметься низькою, тоді як рівень смертності – зараз близько 500 військових на день – майже напевно залишатиметься шокуюче високим. Найкращі російські танки й солдати знешкоджені, а запаси ракет закінчуються. Військові ресурси України ж, ймовірно, будуть поповнюватися, розширюватися та покращуватися за допомогою її західних союзників. Нездатність Росії взяти місто Бахмут на Донбасі після багатьох місяців боїв свідчить про поточний баланс сил.

Легітимність і сила двох суперницьких лідерів – Володимира Путіна та Володимира Зеленського – також на користь Україні.

Фашистський режим Путіна явно в переживає не найкращі часи. Розвідка ФСБ ворогує з Міноборони та Генштабом. Приватні армії на чолі з Євгеном Пригожиним і Рамзаном Кадировим загрожують цілісності збройних сил і стабільності держави.

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Олігархи та політичні опоненти регулярно гинуть в підозрілих ситуаціях з «нещасними випадками». Нарешті, привабливість Путіна для еліт і мас неухильно, хоча й повільно, розмивається, і це триватиме до тих пір, поки кількість загиблих на полі битви буде високою.

Натомість Зеленський користується популярністю. Переважна частина українського населення підтримує його, українські збройні сили, військові зусилля та цілі України, залишаючись при цьому відданими демократії.

Попереду є проблеми?

Однак на цій позитивній картині є дві темні плями. Геноцидні бомбардування з боку Росії призвели до загибелі тисяч українських мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури, що, своєю чергою, викликало скорочення економіки на 50%. Таким чином, обидві країни потрапили в перегони з часом.

У 2023 році Україні загрожує ще більше смертей і руйнувань серед цивільного населення, тоді як Росія зазнає постійних втрат і поразок на полі бою. Багато чого вирішить мораль.

В українців нічого не залишається, окрім як продовжувати боротьбу. Як показала історія, бомбардування лише зміцнюють рішучість населення, яке страждає. Росіяни, з іншого боку, мають виправдовувати, чому вони руйнують сусідню країну та жертвують життями понад 100 тис. своїх співвітчизників через дедалі дивніші причини, які наводить Путін та його оточення. Росія програє Україні і боротьбу за бойовий дух.

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Урок для Заходу очевидний. Зробіть ставку на переможця та прискоріть поразку Росії, поставивши Україні все обладнання, необхідне для якнайшвидшої та повної перемоги.

Тільки тоді в цій божевільній війні Путіна загине менше українців і росіян, які йдуть на смерть без жодної потреби. І тільки тоді демократія та міжнародне право зможуть перемогти фашизм та імперіалізм.

Джерело: 1945

Переклад з англійської Вікторії О. Романчук,

відповідального секретаря журналу «Універсум»,

членкині Національної спілки журналістів України,

членкині Organisation Mondiale de la Presse Periodique (Brussels, Belgium)