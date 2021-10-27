Арахамія переплутав українського філософа з актором ді Капріо (відео)

Арахамія вважає, що слова «Світ ловив мене, та не спіймав» належать голлівудському актору

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія не впізнав вислів відомого українського філософа Григорія Сковороди «Світ ловив мене, та не спіймав» і припустив, що цей вираз належить голлівудському актору Леонардо ді Капріо.

Таку думку Арахамія висловив відповідаючи на бліц-питання в ефірі ток-шоу Наталі Влащенко. Відповідне відео швидко поширилося й мережею.

Спочатку політик відповів, що «поняття не має», хто може бути автором слів. Водночас жартома додав, що згадав про Леонардо ді Капріо у фільмі «Впіймай мене, якщо зможеш» режисера Стівена Спілберга. Тоді йому розповіли, що мовиться про Сковороду й запитали, що могла б означати ця фраза.

«Без поняття, який контекст був у Сковороди… Можливо, тому що він хотів щось виразити та показати народу, а вони цього не зрозуміли», – припустив Арахамія.

Крім цього, на тлі нещодавнього курйозу з Тищенком, Арахамію запитали, чи орієнтується він у теперішніх цінах на продукти. Політик одразу щиро зізнався, що ні. Мовляв, такими питаннями у нього в сім'ї займається лише дружина, а він про це також «не має поняття».

Нагадаємо, нещодавно інший «слуга» Микола Тищенко вкотре спантеличив журналістів. Цього разу, відповідаючи на питання про вартість продуктів харчування, озвучив ціни дворічної давності.

Тищенко повідомив, що купує продукти на одному з найдорожчих ринків столиці, Бессарабському. Вибирає продукти і робить покупки самостійно.

За словами нардепа, вартість гречки становить всього 12 грн за кілограм, в той самий час, коли по всій Україні крупа протягом останніх двох років коштує не менше ніж 40 грн за кілограм.